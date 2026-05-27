หนุ่มจีนเล่าอีกมุม อ้างถูกสาวสองหลอกว่าเป็นผู้หญิง จัดฉากรีดไถ-พังข้าวของ
หนุ่มจีนเล่าอีกมุม อ้างถูกสาวสองหลอกว่าเป็นผู้หญิง ถ่ายคลิปแบล็คเมล์จัดฉากรีดไถ-อาละวาดพังข้าวของ ติดต่อตำรวจไว้แล้ว
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาร้องเรียนว่า ถูกชายจีนทำร้ายร่างกาย เลือดอาบ ต้องเย็บ 20 กว่าเข็ม โมโหไม่ตรงปกหลังเรียกมาใช้บริการ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจ อรรถรส ได้รายงานอีกมุมว่า “ล่าสุด “หนุ่มชาวจีน” ที่มีประเด็นทำร้ายร่างกาย Lgbtq ส่งอีเมลร่ายยาวมาหารส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมฝั่งเขา โดยเขาอ้างโดนแก๊งสาวสองหลอกว่าเป็นหญิง บุกพังห้อง-จัดฉากรีดไถ
หนุ่มจีนเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น ว่า “เพื่อนของผมบินจากประเทศจีนมาถึงตอนประมาณเที่ยงคืน พอช่วงเวลาประมาณตี 2 ผมได้ออกไปเดินเที่ยวกับเพื่อน” ตอนที่เดินไปถึงถนนก็มีคนมาขอช่องทางการติดต่อของเราสองคนไว้ หลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับไปพักที่โรงแรม ต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งทักมาเสนอให้บริการ ผมถามเขาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เขาตอบว่าเป็นผู้หญิงและบอกราคา 3,000 บาท แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเขา
จนกระทั่งเวลาประมาณตี 5 เขาส่งข้อความมาหาผมอีกครั้ง ผมเลยไปว่า 1,000 บาท พร้อมกับส่งที่อยู่ไปให้ แล้วเขามาจริงๆ ตอนนั้นผมกำลังอาบน้ำอยู่และไม่ได้ใส่เสื้อผ้า และพอเขามาถึง ผมถึงได้รู้ว่าเขาเป็นสาวประเภทสอง ผมรู้ตัวทันทีว่าถูกหลอกแล้ว เขาเอาแต่ใช้โทรศัพท์ติดต่อเรียกพรรคพวกให้มาที่โรงแรม
ผ่านไปประมาณ 10 นาที เขาก็บุกเข้ามาเปิดประตูห้องแล้วเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อแบล็คเมล์ขู่กรรโชกทรัพย์ผม โดยขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินจะพังข้าวของ เขาเริ่มจากทุบแก้วน้ำแตกไปหลายใบ ผมพยายามบอกให้อีก 2 คนที่ตามเข้ามาทีหลังออกไป ไล่ให้พวกเขาไสหัวไปให้พ้น แต่พวกเขาสองคนนั้นก็ยังคงอาละวาดและทำลายข้าวของอยู่ ตอนนั้นผมกลัวมากๆ เขาหยิบสิ่งของมาตีผม ผมจึงหยิบแก้วน้ำขึ้นมาเพื่อป้องกันตัว
แล้วพวกเขาไม่ยอมออกไปจากห้อง ผมกลัวมากว่าเขาจะเรียกคนมาเพิ่มอีก ผมจึงพยายามผลักพวกเขาให้ออกไป แต่พวกเขาก็ไม่ยอมออก ผมตะโกนไล่ตลอดว่า “Get out! Get out! ออกไป!” ในจังหวะที่เขากำลังทุบกระจก เขาก็เสียหลักล้มลง และในระหว่างที่ยื้อผลักกันนั้นเขาก็มาชนกับแก้วน้ำของผม
ตอนแรกดูเหมือนเขาจะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เขายังคงไม่ยอมออกไปและเอาแต่ทำลายข้าวของ ผมจึงต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีผลักพวกเขาไปจนถึงประตูห้อง ตอนนั้นเสียงดังโวยวายมาก แต่ก็ไม่มีพนักงานของโรงแรมออกมาจัดการหรือให้ความช่วยเหลือเลย แถมผมโทรแจ้งเบอร์ 1155 ก็ไม่มีคนรับสาย ทางโรงแรมก็ไม่ได้ติดต่อผมเลย และพวกเขาก็ยังคงดักรอผมอยู่ที่ชั้นล่างของโรงแรม
ผมไม่มีทางเลือกจึงต้องหนีออกมาทางบันไดหนีไฟ ผมจึงตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับประเทศ ต่อมาในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางกลับ ผมสามารถติดต่อตำรวจได้ ตำรวจบอกให้ผมไปที่สถานีตำรวจในกรุงเทพฯ ผมได้โทรศัพท์แจ้งเรื่องและลงบันทึกไว้แล้วว่าผมถูกขู่กรรโชกทรัพย์ แต่ผมหนีออกมาได้แล้วและกำลังซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ ผมบอกตำรวจไปว่าผมกำลังรีบไปขึ้นเครื่องก็เลยไม่ได้เข้าไปหา แต่ก็ได้แจ้งเรื่องราวทั้งหมดไว้กับตำรวจแล้ว”
ก่อนทางเพจจะย้ำว่า “ใครจะพูดจริงคงต้องรอให้กระบวนการทางกฎหมายและหลักฐานเป็นตัวตัดสินค่ะ”
