แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ
อิศเรศ น้อยใจบุญ นักเตะของ พิจิตร ยูไนเต็ด โพสต์แฉนักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงินกว่า 5 แสนบาท นานร่วมปีไร้วี่แววจะคืน ล่าสุดทักไปไม่ตอบแชท
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการกีฬา เมื่อ อิศเรศ น้อยใจบุญ นักเตะจากสโมสรพิจิตร ยูไนเต็ด ในศึกไทยลีก 3 ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทวงถามหนี้สินจากนักตะกร้อระดับทีมชาติรายหนึ่ง ซึ่งมียอดเงินรวมสูงถึงกว่า 500,000 บาท ระบุว่า
“ฝากถึงนักตระกร้อทีมชาตินะครับ เป็นหนี้ไม่ยอมจ่าย ติดหนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อ้างไปเรื่อย ได้เหรียญจะคืนเงินให้ ได้เงินรางวัลมา1ล้าน5แสน มึงก็ไม่ใช้หนี้ ผมมีหลักฐานการโอนให้คุณนะ รวมๆ 5แสนกว่า มึงคืนมาแค่2แสน มึงมันสุดยอดคนจริงๆ ตัดอนาคตตัวเอง สันดานเสีย ปีใหม่นี้หามาคืนด้วย #สส #ทท ”
อิศเรศเปิดเผยว่า ตนเองรู้จักกับนักตะกร้อคนนี้มานานพอสมควร โดยหนี้จำนวนดังกล่าวมีการยืมไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่ผ่านมาพยายามทวงถามมาโดยตลอด แต่กลับถูกเพิกเฉย โดยเจ้าตัวเคยเดินทางไปทวงเงินถึงศูนย์ฝึกตะกร้อ แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงจากนักกีฬาคนดังกล่าว
และก่อนการแข่งขันซีเกมส์ 2025 นักตะกร้อคนนี้ได้รับปากว่าจะนำเงินมาคืนให้ แต่สุดท้ายก็ไม่มีการชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ แต่ล่าสุดเมื่อทักแชทไปทวงถามอีกครั้ง ฝ่ายลูกหนี้กลับไม่อ่านและไม่ตอบข้อความใด ๆ อีกเลย
สิ่งที่ทำให้อิศเรศรู้สึกน้อยใจและต้องออกมาโพสต์ในครั้งนี้ คือการที่นักตะกร้อรายดังกล่าวมีผลงานและได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากการแข่งขันในนามทีมชาติมาแล้ว แต่กลับไม่แบ่งเงินส่วนนั้นมาชำระหนี้ที่ติดค้างไว้ ทั้งที่เป็นยอดเงินจำนวนไม่น้อย
เหตุการณ์นี้สร้างความสนใจให้กับแฟนกีฬาอย่างมาก เนื่องจากทั้งคู่ต่างเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในวงการของตนเอง ขณะที่ชาวเน็ตต่างรอดูว่านักตะกร้อทีมชาติคนดังกล่าวจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร
