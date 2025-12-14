ข่าวกีฬา
“ตะกร้อทีมชาติไทย” แพ้มาเลเซีย พลาดเหรียญทองทีมชุดชาย ซีเกมส์ 2025 ครั้งแรกในรอบ 34 ปี
ทำเอาแฟนคลับช็อกตาตั้ง เมื่อ ตะกร้อทีมชุดทีมชาติไทย แพ้ให้กับ ทีมชาติมาเลเซีย ชวดคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 และเป็นการเสียแชมป์ในรอบ 34 ปี
วันนี้ 14 ธันวาคม 2568 ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยในการแข่งขัน เซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย รอบชิงชนะเลิศ เป็นการเจอกันของ ทีมชาติไทย แชมป์ 19 สมัย ลงสนามพบกับ ทีมชาติมาเลเซีย ที่สนามยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
แต่ผลการแข่งขันปรากฎว่าทัพลูกหวายไทยพ่ายให้กับคู่ปรับตลอดกาลไป 1-2 คู่ แบ่งเป็น
- ทีม เอ : ไทย ชนะ มาเลเซีย 2-1 เซต
- ทีม บี : ไทย แพ้ มาเลเซีย 1-2 เซต
- ทีม ซี : ไทย แพ้ มาเลเซีย 1-2 เซต
ส่งผลให้ทีมชาติไทยทำได้แค่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขัน ตะกร้อทีมชุดชาย ในการแข่งขันครั้งนี้ และเป็นการชวดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายเป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
อวสานตั๋วผี แม่ค้าเจ๊งยับ 8.5 แสน ขายรถจำนำทอง กว้านซื้อบัตรคอนเสิร์ต สุดท้ายขายได้ใบละ 200
9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ เวียดนาม’ รอบชิง วันนี้ 15 ธ.ค. 68
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
บ้านใหญ่อำนาจเจริญเดือด สมหญิง คลิปปรี่หาเรื่องกลางสนามบิน สุขสมรวย ถามแพ้ทำไมยังไม่จบ
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
โบโลญญ่า พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ธ.ค. 68
10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
พลโทอดุลย์ พร้อมหม่ำ จ๊กมก-เทพโพธิ์งาม รุดให้กำลังใจผู้ประสบภัย จ.สุรินทร์
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หดหู่! กู้ภัยเล่าเคสอุทาหรณ์ เจ้าของบ้านไล่คนเจ็บไปสิ้นใจที่อื่น สุดท้ายยื้อไม่ทัน
12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
มาตามนัด “วอลเลย์บอลหญิงไทย” ถล่มทัพอิเหนา เข้าชิงเหรียญทองกับเวียดนาม ซีเกมส์ 2025
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
“ตะกร้อทีมชาติไทย” แพ้มาเลเซีย พลาดเหรียญทองทีมชุดชาย ซีเกมส์ 2025 ครั้งแรกในรอบ 34 ปี
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้คืนฐานันดรศักดิ์ “หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล” ในรอบ 47 ปี
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดคลิปยึดคืนพื้นที่ “บ้านสามหลัง” จ.ตราด ปักธงชาติยืนยันอธิปไตยของไทย
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สดุดี จ.ส.อ.ทวีรัตน์ รัตนบุรี ลูกหลานชาวกระบี่ 1 ใน 4 ทหารกล้าพลีชีพปกป้องเนิน 677
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เจนัว พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ธ.ค. 68
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
สมดีกรีตัวเต็ง “เวียดนาม” ทุบฟิลิปินส์ยับ 3-0 เซต ลิ่วชิงเหรียญทอง วอลเลย์บอลหญิง ซีเกมส์ 2025
15 ชั่วโมง ที่แล้ว