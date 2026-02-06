ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 14:11 น.
69

เพื่อไทย แจงปมเครื่องบินหรูราคา 862 ล้านของ สุริยะ ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน ส่วนที่เหลือเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้อง

จากกรณีที่ เพจ CSI LA โพสต์ข้อตวามเฟซบุ๊กระบุว่า “วงในส่งข้อมูลว่า มีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ชื่อย่อ Big ส ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบน สมิท มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 100 ล้าน ล่าสุดสายข่าวแจ้งว่า เครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่าง ๆในทางภาคเหนือและอีสาน

จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเส้นทางการได้มาของ Private Jet ของ Big ส ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่า” ก่อนที่จะมีการชี้เป้ามายัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั้น

ล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าวว่า นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกพรรคเพื่อไทยโพสต์ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์พาดพิงถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการครอบครองเครื่องบินส่วนตัวนั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังนี้

1. ราคาและการเสียภาษี: เครื่องบิน Gulfstream G550 ลำดังกล่าว มีมูลค่ารวม 862,191,500 บาท โดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา

2. การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน: นายสุริยะถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ปปช. ครบถ้วนชัดเจนแล้วว่า ส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า 832 ล้านบาท เป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน

3. ข่าวลือเรื่องการใช้งาน : ข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการใช้ลำเลียงกระสุนนั้น “ไม่เป็นความจริง” เป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างสิ้นเชิง เพราะครั้งสุดท้ายที่นายสุริยะใช้เครื่องบินลำนี้คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย บันเทิง

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

11 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค เลขเด็ด

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

17 นาที ที่แล้ว
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

24 นาที ที่แล้ว
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง ข่าว

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

54 นาที ที่แล้ว
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด &quot;พลากร&quot; ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน ข่าวการเมือง

โพสต์ล่าสุด “พลากร” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา เผยสถานะหัวใจล่าสุด บันเทิง

พิธา หลุดพูด สารภาพรักสาว รอฟังผล อึกอักตอบคนในวงการ ฟังแล้วเขินมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง เทคโนโลยี

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่นักแสดง และเจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ กรี๊ดหนัก มองตาไม่กระพริบ บันเทิง

เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่ดารา-เจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ มองตาไม่กระพริบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายเรียก “พลากร” ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เอี่ยวเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สร้างบังเกอร์ 5 หลัง รองรับทหารได้พันนาย พร้อมส่งตู้คอนเทนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เจษฎ์&quot; ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น &quot;พรรครักชาติ&quot; ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์ ข่าวการเมือง

“ดร.เจษฎ์” ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น “พรรครักชาติ” ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้ เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต บันเทิง

น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พระราชินีเนเธอร์แลนด์ ทรงร่วมฝึกทหารกองหนุน เป็นกำลังพลสำรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก ข่าว

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน ข่าว

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม ข่าว

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงบัญชีทรัพย์สินของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีมูลค่ารวม 1.64 พันล้านบาท ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” จี้ “ภูมิใจไทย” นโยบายทำได้จริงแค่ไหน หลังไม่ตรงกับที่หาเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 14:11 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button