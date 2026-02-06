“เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน
เพื่อไทย แจงปมเครื่องบินหรูราคา 862 ล้านของ สุริยะ ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน ส่วนที่เหลือเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้อง
จากกรณีที่ เพจ CSI LA โพสต์ข้อตวามเฟซบุ๊กระบุว่า “วงในส่งข้อมูลว่า มีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ชื่อย่อ Big ส ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบน สมิท มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 100 ล้าน ล่าสุดสายข่าวแจ้งว่า เครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่าง ๆในทางภาคเหนือและอีสาน
จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเส้นทางการได้มาของ Private Jet ของ Big ส ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่า” ก่อนที่จะมีการชี้เป้ามายัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั้น
ล่าสุดทางพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าวว่า นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา รองโฆษกพรรคเพื่อไทยโพสต์ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์พาดพิงถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับการครอบครองเครื่องบินส่วนตัวนั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังนี้
1. ราคาและการเสียภาษี: เครื่องบิน Gulfstream G550 ลำดังกล่าว มีมูลค่ารวม 862,191,500 บาท โดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา
2. การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน: นายสุริยะถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ปปช. ครบถ้วนชัดเจนแล้วว่า ส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า 832 ล้านบาท เป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน
3. ข่าวลือเรื่องการใช้งาน : ข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการใช้ลำเลียงกระสุนนั้น “ไม่เป็นความจริง” เป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างสิ้นเชิง เพราะครั้งสุดท้ายที่นายสุริยะใช้เครื่องบินลำนี้คือ ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี”
