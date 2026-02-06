ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 13:39 น.
56
ภาพแสดงบัญชีทรัพย์สินของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีมูลค่ารวม 1.64 พันล้านบาท
ภาพจาก : FB/สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - Suriya Jungrungruangkit

ป.ป.ช. เปิดบัญชี ทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯ รวย 1.6 พันล้านบาท ไร้หนี้สิน เจ้าตัวแจงปมเครื่องบินหรู G550 ราคา 30 ล้านบาท เป็นการถือครองตามสัดส่วนร่วมกับญาติพี่น้อง

กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจทันที หลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 โดยภาพรวมทรัพย์สินของนายสุริยะและคู่สมรส (นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ) รวมกันสูงถึง 1,644,747,156 บาท ที่น่าทึ่งคือทั้งคู่แจ้งว่า ไม่มีหนี้สิน เลยแม้แต่บาทเดียว โดยความมั่งคั่งส่วนใหญ่ไปกองอยู่ที่เงินฝากก้อนโตและอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงลิบ

เปิดกรุสมบัติ สุริยะ รวยอู้ฟู่ 1.64 พันล้าน ไร้หนี้สิน

เมื่อดูรายละเอียดทรัพย์สินเฉพาะส่วนของนายสุริยะที่มีมูลค่ารวมกว่า 1,359 ล้านบาท จะพบว่ารายการที่โดดเด่นที่สุดคือ เงินฝาก ที่มีมากถึง 15 บัญชี รวมมูลค่ากว่า 852 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด รองลงมาคือหมวดโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่ารวมกว่า 420 ล้านบาท

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่บ้านเดี่ยวในแขวงหนองบอน เขตประเวศ หลังเดียวมีมูลค่าสูงถึง 210 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีก 8 แปลงมูลค่ารวม 45.7 ล้านบาท กระจายอยู่ในจังหวัดสระบุรี สมุทรปราการ เชียงราย และเพชรบุรี ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ ที่น่าสนใจยังมีป้ายทะเบียนรถเลขสวย ษง 9999 ที่แจ้งมูลค่าไว้ถึง 4 ล้านบาท รวมถึงพระบรมรูปหล่อครึ่งพระองค์ทองแดงอีกด้วย

ในฝั่งของคู่สมรส นางสุริสา แจ้งทรัพย์สินรวมกว่า 285 ล้านบาท โดยมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจสะท้อนผ่านรายการทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่แจ้งไว้ถึง 15 คัน มูลค่ารวมกว่า 52 ล้านบาท ซึ่งหลายคันมาพร้อมทะเบียนเลขสวย นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกาหรูรวม 30 รายการ มูลค่าเกือบ 35 ล้านบาท

ส่วนเงินฝากก็มีไม่น้อยหน้า โดยมีอยู่กว่า 121 ล้านบาท และยังมีบ้านและสิ่งปลูกสร้างอีก 8 รายการ มูลค่ารวมกว่า 67 ล้านบาท

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แจ้งทรัพย์สินไร้หนี้สิน พร้อมเปิดเผยรายละเอียดการถือครอง
ภาพจาก : FB/สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ – Suriya Jungrungruangkit

ดราม่า เครื่องบินส่วนตัว แจ้ง 30 ล้าน แต่ราคาจริงเกือบพันล้าน?

ประเด็นร้อนที่สุดในบัญชีทรัพย์สินรอบนี้ หนีไม่พ้นรายการยานพาหนะของนายสุริยะ ที่ระบุว่าเป็นเครื่องบินรุ่น Gulfstream G550 โดยแจ้งมูลค่าไว้ที่ 30 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดข้อกังขาในโลกโซเชียลว่าเหตุใดราคาถึงต่ำกว่าราคาตลาดของเครื่องบินรุ่นนี้มาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายสุริยะได้ออกมาไขข้อข้องใจ โดยชี้แจงว่ามูลค่ารวมจริง ๆ ของเครื่องบินลำนี้อยู่ที่ประมาณ 862 ล้านบาท แต่สาเหตุที่แจ้ง ป.ป.ช. ไปเพียง 30 ล้านบาท เป็นเพราะตนถือครองกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนเงินลงทุนเท่านี้จริง ๆ ส่วนมูลค่าที่เหลือเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน

พร้อมยืนยันว่าการได้มานั้นถูกต้องตามกฎหมาย มีการชำระภาษีครบถ้วน และไม่ได้ใช้เครื่องบินลำนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใด

ภาพแสดงที่ดิน 8 แปลงของสุริยะ มูลค่ารวม 45.7 ล้านบาท กระจายทั่วประเทศ
ภาพจาก : FB/สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ – Suriya Jungrungruangkit

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

(ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักข่าวอิศรา, FB/สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ – Suriya Jungrungruangkit, Wikipedia)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก ข่าว

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

5 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน ข่าว

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

11 นาที ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม ข่าว

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

14 นาที ที่แล้ว
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

16 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงบัญชีทรัพย์สินของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีมูลค่ารวม 1.64 พันล้านบาท ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” จี้ “ภูมิใจไทย” นโยบายทำได้จริงแค่ไหน หลังไม่ตรงกับที่หาเสียง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน

32 นาที ที่แล้ว
หดหู่ ดญ.13 ลูกพี่ลูกน้อยเมายาบ้า บุกขืนใจนับ 10 ครั้งจนมดลูกอักเสบ ตายายแท้ๆ ขอไม่ให้เอาเรื่อง ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ดญ.13 ลูกพี่ลูกน้อยเมายาบ้า ขืนใจนับ 10 ครั้งจนมดลูกอักเสบ ตายายแท้ๆ ขอไม่ให้เอาเรื่อง

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูฟวร์ เปิดภาพ มงกุฎจักรพรรดินี ได้รับความเสียหาย จากเหตุโจรกรรม

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ เปิดภาพโชว์ปฏิบัติการ นกเหล็กทะยานฟ้า ซ้อมโจมตีช่วงค่ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัยใหม่เผย ยาลดไขมัน สแตติน ผลข้างเคียงต่ำมาก แนะอย่ากลัวจนหยุดกินยา สุขภาพและการแพทย์

วิจัยใหม่เผย ยาลดไขมัน สแตติน ผลข้างเคียงต่ำมาก แนะอย่ากลัวจนหยุดกินยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้” ชี้แจงต่อ “กกต.” ยันไม่ได้เพ้อเจ้อ สวนนโยบายแก้จนก็ทำไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหน้าจอแสดงการลงทะเบียนประชามตินอกเขต สุโขทัย ที่มีข้อมูลผู้ใช้สิทธิ ข่าว

เพจดัง จี้ถาม กกต. ลงทะเบียนนอกเขตไหงชื่อไม่ย้าย ระบบรวนหรือคนพลาด?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบ “สุริยะ” ปมเครื่องบินหรู ใช้หาเสียงหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “น้องเจปัง” ลูกสาว “เต้ มงคลกิตติ์” น่ารักสุดๆ พ่อการันตีทำเองกับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
9arm แฉยับ แอปฯ ประกันสังคม 850 ล้าน พิรุธสัญญาจ้าง ล่มตั้งแต่วันแรก ข้อมูลรั่วไหล การเงิน

9arm แฉยับ แอปฯ ประกันสังคม 850 ล้าน พิรุธสัญญาจ้าง ล่มตั้งแต่วันแรก ข้อมูลรั่วไหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายจีนแชร์คลิป ปลาทองไร้หัว ว่ายน้ำปกติ รอดชีวิตได้นานสองสัปดาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องไบรท์ เฉลยสาเหตุหายหน้าจอข่าว บันเทิง

รู้แล้ว น้องไบร์ท หายไปไหน ไร้เงาเล่าข่าว แฟนคลับเฉลยสาเหตุ ส่งกำลังใจรัว ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กองทัพย้ำจุดยืน เป็นกลางทางการเมือง วอนหยุดหาเสียงพาดพิง ชี้ไม่สร้างสรรค์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน ข่าวการเมือง

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 13:39 น.
56
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button