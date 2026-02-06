เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550
ป.ป.ช. เปิดบัญชี ทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯ รวย 1.6 พันล้านบาท ไร้หนี้สิน เจ้าตัวแจงปมเครื่องบินหรู G550 ราคา 30 ล้านบาท เป็นการถือครองตามสัดส่วนร่วมกับญาติพี่น้อง
กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจทันที หลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 โดยภาพรวมทรัพย์สินของนายสุริยะและคู่สมรส (นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ) รวมกันสูงถึง 1,644,747,156 บาท ที่น่าทึ่งคือทั้งคู่แจ้งว่า ไม่มีหนี้สิน เลยแม้แต่บาทเดียว โดยความมั่งคั่งส่วนใหญ่ไปกองอยู่ที่เงินฝากก้อนโตและอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงลิบ
เปิดกรุสมบัติ สุริยะ รวยอู้ฟู่ 1.64 พันล้าน ไร้หนี้สิน
เมื่อดูรายละเอียดทรัพย์สินเฉพาะส่วนของนายสุริยะที่มีมูลค่ารวมกว่า 1,359 ล้านบาท จะพบว่ารายการที่โดดเด่นที่สุดคือ เงินฝาก ที่มีมากถึง 15 บัญชี รวมมูลค่ากว่า 852 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนเกินครึ่งของทรัพย์สินทั้งหมด รองลงมาคือหมวดโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่ารวมกว่า 420 ล้านบาท
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่บ้านเดี่ยวในแขวงหนองบอน เขตประเวศ หลังเดียวมีมูลค่าสูงถึง 210 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีก 8 แปลงมูลค่ารวม 45.7 ล้านบาท กระจายอยู่ในจังหวัดสระบุรี สมุทรปราการ เชียงราย และเพชรบุรี ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ ที่น่าสนใจยังมีป้ายทะเบียนรถเลขสวย ษง 9999 ที่แจ้งมูลค่าไว้ถึง 4 ล้านบาท รวมถึงพระบรมรูปหล่อครึ่งพระองค์ทองแดงอีกด้วย
ในฝั่งของคู่สมรส นางสุริสา แจ้งทรัพย์สินรวมกว่า 285 ล้านบาท โดยมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจสะท้อนผ่านรายการทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่แจ้งไว้ถึง 15 คัน มูลค่ารวมกว่า 52 ล้านบาท ซึ่งหลายคันมาพร้อมทะเบียนเลขสวย นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกาหรูรวม 30 รายการ มูลค่าเกือบ 35 ล้านบาท
ส่วนเงินฝากก็มีไม่น้อยหน้า โดยมีอยู่กว่า 121 ล้านบาท และยังมีบ้านและสิ่งปลูกสร้างอีก 8 รายการ มูลค่ารวมกว่า 67 ล้านบาท
ดราม่า เครื่องบินส่วนตัว แจ้ง 30 ล้าน แต่ราคาจริงเกือบพันล้าน?
ประเด็นร้อนที่สุดในบัญชีทรัพย์สินรอบนี้ หนีไม่พ้นรายการยานพาหนะของนายสุริยะ ที่ระบุว่าเป็นเครื่องบินรุ่น Gulfstream G550 โดยแจ้งมูลค่าไว้ที่ 30 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดข้อกังขาในโลกโซเชียลว่าเหตุใดราคาถึงต่ำกว่าราคาตลาดของเครื่องบินรุ่นนี้มาก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายสุริยะได้ออกมาไขข้อข้องใจ โดยชี้แจงว่ามูลค่ารวมจริง ๆ ของเครื่องบินลำนี้อยู่ที่ประมาณ 862 ล้านบาท แต่สาเหตุที่แจ้ง ป.ป.ช. ไปเพียง 30 ล้านบาท เป็นเพราะตนถือครองกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนเงินลงทุนเท่านี้จริง ๆ ส่วนมูลค่าที่เหลือเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน
พร้อมยืนยันว่าการได้มานั้นถูกต้องตามกฎหมาย มีการชำระภาษีครบถ้วน และไม่ได้ใช้เครื่องบินลำนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน
- เปิดประวัติ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาการนายกฯ เบอร์ 2 แทน “แพทองธาร”
- สุริยะขีดเส้น ก่อสร้าง “พระราม 2” ต้องเสร็จทัน มิ.ย. 68 ปิดตำนาน 7 ชั่วโคตร
- ใคร? เพจดังแฉ บิ๊ก ส. ซื้อเครื่องบิน มูลค่า 800 ล้าน ถูกใช้ลำเลียงกระสุน
(ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักข่าวอิศรา, FB/สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ – Suriya Jungrungruangkit, Wikipedia)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: