ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวคนละ 7 หมื่นจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล และแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์
เมื่อวันที่ 30 เมษายน สำนักข่าว CNA รายงานว่า ศาลสูงในประเทศสิงคโปร์สั่งปรับเงินหญิง 3 คน คนละ 76,500 บาท (3,000 สิงคโปร์ดอลลาร์) ภายหลังจากที่ทั้งสามเป็นคนจัดการเดินชุมนุมประท้วงแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์และเดินหน้าไปยังสำนักประธานาธิบดี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
โดยก่อนหน้านี้ศาลในสิงคโปร์พิพากษายกฟ้องทั้งสามคน แต่ในเวลาต่อผู้พิพากษาศาลสูงระบุว่า ผู้พิพากษาเขตกระทำผิดพลาดทางกฎหมายโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างถูกต้อง เขาพบว่าทั้งสามคนควรจะทำการสอบถามที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้พวกเขาทราบถึงคำสั่งห้ามที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเส้นทางที่ทั้งสามรวมถึงผู้ชุมนุมกว่า 70 คน ได้เริ่มเดินจากห้างสรรพสินค้าและมีจุดหมายที่สำนักประธานาธิบดี เพื่อขอให้ตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอล ในช่วงสงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
อย่างไรก็ตามทางการสิงคโปร์ได้แบนการชุมนุมประท้วงที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอล-กาซา รวมถึงเส้นทางบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีเป็นพื้นที่ต้องห้ามด้วย
ขณะที่ทางอัยการระบุว่าพวกเขาจะปล่อยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินโทษ แต่กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เรียกร้องให้ศาลลงโทษจำคุกกับหญิงทั้งสามคนแต่อย่างใด
