อาลัย “อาคม ซิดนี่ย์” ผู้ต้องหา ม.112 จากไปอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 10:03 น.
ปิดตำนาน “อาคม ซิดนี่ย์” ผู้ต้องหาคดี 112 จากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งท่อน้ำดีจนวาระสุดท้าย ที่ออสเตรเลีย

เพจเฟซบุ๊ก อาคม ซิดนี่ย์ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ นายองอาจ ธนกมลนันท์ หรือ “อาคม ซิดนี่ย์” นักจัดรายการวิทยุใต้ดิน และผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 โดยระบุว่า

คุณอาคมจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2026 ณ Modbury Hospital เมือง Adelaide รัฐออสเตรเลียใต้ คุณอาคม ได้รับการบริการทางสุขภาพอย่างดีจากระบบสวัสดิการแห่งรัฐที่จัดสรรให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานทางสาธารณะสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นภาระแก่ครอบครัว แถมรัฐยังจัดสรรโอกาสให้กับครอบครัวสามารถใช้เวลาในช่วงสุดท้ายด้วยกันอย่างเต็มที่ การรักษาพยาบาลไม่ถูกจำกัดเฉพาะด้วยความเห็นของคณะแพทย์ แต่ยังรับฟังข้อเสนออื่นๆ จากครอบครัวที่ต้องการให้โรงพยาบาลจัดหาให้

ขอขอบคุณโรงพยาบาล Queen Elizabeth ที่ดูแลรักษาคุณอาคม มาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ตั้งแต่อาการเกี่ยวกับระบบหายใจ, ระบบย่อยอาหาร รวมถึงการรักษามะเร็งที่ท่อน้ำดี อันเป็นต้นเหตุของการป่วยที่ยากแก่การรักษาให้หายขาด จากนั้นได้ย้ายเข้ามารับการดูแล Palliative Care ที่ Modbury Hospital จนถึงวันที่คุณอาคม จากไป

ย้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วในวันอาทิตย์ที่ 30 June 2024 คุณอาคมพาหลานๆไปเที่ยว SA Museum และไปทานกลางวันที่ร้าน Tim sum เจ้าประจำ หลานทักคุณอาคมว่า “กงกง หน้าเป็นสี Emoji”

องอาจ ธนกมลนันท์ หรือ อาคม ซิดนี่ย์ นักจัดรายการวิทยุใต้ดิน
FB/ อาคม ซิดนี่ย์

จากนั้นการผจญภัยที่ยากลำบากของคุณอาคมก็เริ่มต้นขึ้น คุณอาคมได้รับการผ่าตัดมะเร็งอุดตันที่ท่อน้ำดีเมื่อวันที่ 9 July 2025 ผลของการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี แต่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะต้องเฝ้าระวัง cell ของมะเร็งที่ยังมีอยู่

ระหว่างนั้นระบบการดูแลรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยสูงวัยของรัฐก็เข้ามาสนับสนุนให้คุณอาคม มีคุณภาพชีวิตที่สะดวกสำหรับผู้ป่วย โดยรัฐจัดงบประมาณสนับสนุนให้เป็นรายปีในโครงการ My aged care ที่สามารถเลือกผู้ให้บริการเข้ามาดูแลจัดการให้ หรือลูกหลานเข้ามาบริหารกองทุนสนับสนุนที่รัฐจัดให้เองก็ได้บริการที่รัฐจัดให้โดยคร่าวๆ มีดังนี้

  • การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสุขภาพ
  • บริการบำรุงรักษาต้นไม้ทำสวนตัดหญ้าดูแลทำความสะอาดบ้าน
  • จัดซื้อเก้าอี้นั่งสบายหรือ และเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยให้ใช้ที่บ้าน รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ
  • การออกกำลลังกายเรียกคืนสุขภาพโดยนักกายภาพบำบัดเป็นรายบุคคล
  • บริการตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และงบประมาณจัดซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพ ในส่วนนี้รัฐบริการให้ผู้สูงวัยที่อยู่ในวัยเกษีย
  • ทุกคนที่มีปัญหาโรคเบาหวาน ฯลฯ

จากสวัสดิการแห่งรัฐที่คุณอาคมสามารถเข้าถึงได้นี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศที่มีรัฐบาลเพื่อรับใช้ประชาชนด้วยภาษีของประชาชน และคิดไปล่วงหน้าเพื่อบริการประชาชน อย่างคาดไม่ถึง

ผู้ที่ได้รับบริการสามารถส่งกลับความเห็นติ หรือชมสำหรับบริการที่ได้จากรัฐผ่าน ช่องทางติดต่อผ่านข้อความที่ส่งให้ทาง sms โดยตรง โดยไม่ต้องทำหนังสือร้องเรียน ผ่านตัวกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและแสวงหาโอกาสที่รัฐวางไว้ให้เพียงแต่เราเข้าไปหยิบฉวยเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์อันพึงมีพึงได้

รัฐสวัสดิการที่คุณอาคม เพียรหวังให้คนไทยได้รับรู้และต่อสู้เพื่อให้ได้มา เพราะโดยพื้นฐานทางภูมิศาสตร์แล้วประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการจากรัฐสวัสดิการที่ดีได้

จากนี้ไปขอให้เป็นภาระของพี่น้องที่เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ควรมี ควรได้ของเรา อย่าหยุดที่จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่านี้ อย่าให้ความเลวร้ายที่สะสมกันมาจากน้ำมือของปรสิตทั้งหลายเข้ามากลบฝังความต้องการของเรา เพื่อยังความตื่นรู้ให้ทั่วกัน “ทุ่งฝันยังรออยู่ ถึงอย่างไรวันใหม่ก็ต้องมาถึง”

ต่อมา เพจดังกล่าวได้แจ้งกำหนดการพิธีไว้อาลัยของ อาคม ซิดนี่ย์ ระบุว่า “งานพิธีไว้อาลัยที่ไม่เศร้าโศกของคุณอาคมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 เริ่มต้นเที่ยงวันเสร็จงาน บ่ายสาม เป็นพิธีทางพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์ท่านรับนิมนต์มาดำเนินการให้ จากนั้นทำพิธีฌาปณกิจที่ ฌาปณสถานเป็นอันจบงานที่เรียบง่าย

นับเป็นกุศลของคนไกลบ้านที่สุดท้ายก็ได้ใกล้พระพุทธศาสนา ของเชิญร่วมกันระลึกถึงคุณอาคมในวันและเวลาดังกล่าว หมายเหตุ เวลามี่แอดิเลสเร็วกว่าไทย 3 ชั่วโมง”

แจ้งกำหนดการพิธีไว้อาลัย อาคม ซิดนี่ย์
FB/ อาคม ซิดนี่ย์

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

