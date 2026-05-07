อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี
วงการโทคุซัตสึญี่ปุ่นสูญเสียหนึ่งในนักแสดงแอ็กชันคนสำคัญ หลัง โอบะ เคนจิ หรือ Kenji Ohba นักแสดงและสตันท์แมนระดับตำนาน เจ้าของบท อิจิโจจิ เรทสึ จากซีรีส์ ตำรวจอวกาศ เกียบัน หรือ Space Sheriff Gavan เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ด้วยวัย 72 ปี
- โอบะ เคนจิ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.23 น. หลังรักษาอาการป่วยมาระยะหนึ่ง สิริอายุ 72 ปี ครอบครัวเตรียมจัดพิธีเป็นการส่วนตัว เขาทิ้งผลงานสำคัญไว้มากมาย ทั้ง Space Sheriff Gavan, Battle Fever J, Denshi Sentai Denziman และ Kill Bill แต่สำหรับแฟนจำนวนมาก เขาจะยังเป็น อิจิโจจิ เรทสึ ตำรวจอวกาศเกียบัน ฮีโร่ชุดเงินที่ไม่มีใครแทนได้ง่าย ๆ
บริษัท Japan Action Enterprise หรือ JAE ซึ่งเป็นต้นสังกัดแบบร่วมงานทางธุรกิจของโอบะ เคนจิ ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า โอบะ เคนจิ เข้ารับการรักษาอาการป่วยมาระยะหนึ่ง ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 14.23 น. ตามเวลาญี่ปุ่น รวมอายุ 72 ปี พร้อมแจ้งว่าครอบครัวจะจัดพิธีสวดและพิธีศพเฉพาะญาติใกล้ชิดตามความประสงค์ของครอบครัว
ชื่อของโอบะ เคนจิ ผูกอยู่กับความทรงจำของแฟนฮีโร่ญี่ปุ่นทั่วเอเชีย โดยเฉพาะบท อิจิโจจิ เรทสึ / ตำรวจอวกาศเกียบัน ในซีรีส์ Space Sheriff Gavan ซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปี 1982 และกลายเป็นผลงานเปิดตระกูล Metal Hero Series ของโตเอะ ตัวละครนี้เป็นที่จดจำจากชุดเกราะสีเงิน ท่าทางแอ็กชันหนักแน่น และฉาก “แปลงร่าง” ที่แฟน ๆ หลายรุ่นยังจำได้ขึ้นใจ
ก่อนจะเป็นเกียบัน โอบะ เคนจิ สร้างชื่อในสายฮีโร่ญี่ปุ่นมาแล้วหลายบท เขารับบท อาเคโบโนะ ชิโร่ / แบทเทิลเคนยา ใน Battle Fever J และ โออุเมะ ไดโกโร่ / เดนจิบลู ใน Denshi Sentai Denziman ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงหายากที่แฟนโทคุซัตสึจดจำได้ทั้งจากซูเปอร์เซนไตและเมทัลฮีโร่
สื่อญี่ปุ่น FNN รายงานว่า โอบะเกิดเมื่อปี 1955 ที่จังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น และมีผลงานทั้งในซีรีส์ฮีโร่ญี่ปุ่นหลายเรื่อง รวมถึงผลงานสายแอ็กชันอื่น ๆ ก่อนขยายเส้นทางไปสู่ระดับสากล โดยในปี 2003 เขาร่วมแสดงในภาพยนตร์ Kill Bill ของผู้กำกับ เควนติน ทารันติโน ซึ่งทำให้แฟนหนังนอกกลุ่มโทคุซัตสึได้เห็นฝีมือของเขาอีกครั้ง
อีกบทที่แฟนญี่ปุ่นพูดถึงมากหลังข่าวการเสียชีวิต คือการกลับมารับบทเดิมในยุคใหม่ โดย Game Watch รายงานว่า โอบะกลับมาปรากฏตัวใน Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Hero Great Battle ปี 2011 และใน Kaizoku Sentai Gokaiger VS Space Sheriff Gavan: The Movie ปี 2012 เขารับบทเชื่อมความทรงจำถึง 3 ตัวละคร คือ แบทเทิลเคนยา, เดนจิบลู และเกียบัน
ผลงานเด่นของ โอบะ เคนจิ
|ปี
|ผลงาน
|บทบาท
|1979
|Battle Fever J
|อาเคโบโนะ ชิโร่ / แบทเทิลเคนยา
|1980
|Denshi Sentai Denziman
|โออุเมะ ไดโกโร่ / เดนจิบลู
|1982
|Space Sheriff Gavan
|อิจิโจจิ เรทสึ / เกียบัน
|2003
|Kill Bill
|ผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูด
|2011-2012
|Super Sentai / Gavan crossover films
|กลับมารับบทฮีโร่ในตำนาน
