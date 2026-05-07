อาลัย โอบะ เคนจิ ตำนาน “ตำรวจอวกาศเกียบัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 72 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 16:00 น.
วงการโทคุซัตสึญี่ปุ่นสูญเสียหนึ่งในนักแสดงแอ็กชันคนสำคัญ หลัง โอบะ เคนจิ หรือ Kenji Ohba นักแสดงและสตันท์แมนระดับตำนาน เจ้าของบท อิจิโจจิ เรทสึ จากซีรีส์ ตำรวจอวกาศ เกียบัน หรือ Space Sheriff Gavan เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ด้วยวัย 72 ปี

  • โอบะ เคนจิ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.23 น. หลังรักษาอาการป่วยมาระยะหนึ่ง สิริอายุ 72 ปี ครอบครัวเตรียมจัดพิธีเป็นการส่วนตัว เขาทิ้งผลงานสำคัญไว้มากมาย ทั้ง Space Sheriff Gavan, Battle Fever J, Denshi Sentai Denziman และ Kill Bill แต่สำหรับแฟนจำนวนมาก เขาจะยังเป็น อิจิโจจิ เรทสึ ตำรวจอวกาศเกียบัน ฮีโร่ชุดเงินที่ไม่มีใครแทนได้ง่าย ๆ

บริษัท Japan Action Enterprise หรือ JAE ซึ่งเป็นต้นสังกัดแบบร่วมงานทางธุรกิจของโอบะ เคนจิ ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ระบุว่า โอบะ เคนจิ เข้ารับการรักษาอาการป่วยมาระยะหนึ่ง ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 14.23 น. ตามเวลาญี่ปุ่น รวมอายุ 72 ปี พร้อมแจ้งว่าครอบครัวจะจัดพิธีสวดและพิธีศพเฉพาะญาติใกล้ชิดตามความประสงค์ของครอบครัว

ชื่อของโอบะ เคนจิ ผูกอยู่กับความทรงจำของแฟนฮีโร่ญี่ปุ่นทั่วเอเชีย โดยเฉพาะบท อิจิโจจิ เรทสึ / ตำรวจอวกาศเกียบัน ในซีรีส์ Space Sheriff Gavan ซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปี 1982 และกลายเป็นผลงานเปิดตระกูล Metal Hero Series ของโตเอะ ตัวละครนี้เป็นที่จดจำจากชุดเกราะสีเงิน ท่าทางแอ็กชันหนักแน่น และฉาก “แปลงร่าง” ที่แฟน ๆ หลายรุ่นยังจำได้ขึ้นใจ

ก่อนจะเป็นเกียบัน โอบะ เคนจิ สร้างชื่อในสายฮีโร่ญี่ปุ่นมาแล้วหลายบท เขารับบท อาเคโบโนะ ชิโร่ / แบทเทิลเคนยา ใน Battle Fever J และ โออุเมะ ไดโกโร่ / เดนจิบลู ใน Denshi Sentai Denziman ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงหายากที่แฟนโทคุซัตสึจดจำได้ทั้งจากซูเปอร์เซนไตและเมทัลฮีโร่

สื่อญี่ปุ่น FNN รายงานว่า โอบะเกิดเมื่อปี 1955 ที่จังหวัดเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น และมีผลงานทั้งในซีรีส์ฮีโร่ญี่ปุ่นหลายเรื่อง รวมถึงผลงานสายแอ็กชันอื่น ๆ ก่อนขยายเส้นทางไปสู่ระดับสากล โดยในปี 2003 เขาร่วมแสดงในภาพยนตร์ Kill Bill ของผู้กำกับ เควนติน ทารันติโน ซึ่งทำให้แฟนหนังนอกกลุ่มโทคุซัตสึได้เห็นฝีมือของเขาอีกครั้ง

อีกบทที่แฟนญี่ปุ่นพูดถึงมากหลังข่าวการเสียชีวิต คือการกลับมารับบทเดิมในยุคใหม่ โดย Game Watch รายงานว่า โอบะกลับมาปรากฏตัวใน Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Hero Great Battle ปี 2011 และใน Kaizoku Sentai Gokaiger VS Space Sheriff Gavan: The Movie ปี 2012 เขารับบทเชื่อมความทรงจำถึง 3 ตัวละคร คือ แบทเทิลเคนยา, เดนจิบลู และเกียบัน

ผลงานเด่นของ โอบะ เคนจิ

ปี ผลงาน บทบาท
1979 Battle Fever J อาเคโบโนะ ชิโร่ / แบทเทิลเคนยา
1980 Denshi Sentai Denziman โออุเมะ ไดโกโร่ / เดนจิบลู
1982 Space Sheriff Gavan อิจิโจจิ เรทสึ / เกียบัน
2003 Kill Bill ผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูด
2011-2012 Super Sentai / Gavan crossover films กลับมารับบทฮีโร่ในตำนาน

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

