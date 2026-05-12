อาลัยคนเก่ง น้องเติ้ล นักศึกษาปี 4 ถูกฟ้าผ่าดับสลด หนุ่มวิศวะอนาคตไกล
อาลัย น้องเติ้ล นักศึกษาชั้นปี 4 วัย 21 ปี อดีตรองนายกองค์การนักศึกษาฯ คนเก่ง ถูกฟ้าผ่า กู้ภัยเร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับสลดในที่เกิดเหตุ
เพจเฟซบุ๊ก Lampang Variety – ลำปางวาไรตี้ ข่าว,รีวิว แจ้งข่าวเศร้าเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่ากลางไร่มันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งทั้งสองคนเป็นป้ากับหลานกัน คือ นางจันดี อายุ 56 ปี และ นายนวริช เขื่อนใจ หรือ น้องเติ้ล อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 17.30 น. สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดสบปราบ รับแจ้งเหตุฟ้าผ่ากระท่อมกลางไร่มันสำปะหลัง พื้นที่หมู่ 4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนเกิดเหตุสองป้าหลานเข้าไปหลบฝนภายในกระท่อมขณะกำลังทำไร่ จากนั้นเกิดฟ้าผ่าลงมาที่กระท่อมอย่างรุนแรง แม้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตแล้วแต่ไม่เป็นผล ทั้งสองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
สำหรับ นายนวริช หรือ น้องเติ้ล ถือเป็นนักศึกษาที่ทำกิจกรรมมาโดยตลอด ทางองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป ระบุว่าน้องเติ้ลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2568
หลังข่าวเศร้าถูกเผยแพร่ออกไป กลุ่มเพื่อน ครูอาจารย์ และคนที่เคยรู้จักกับน้องเติ้ล เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก พร้อมเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เคยร่วมงานกัน อาทิ
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ น้องเคยมาถ่าย presentation ของมอช่วยอาจารย์ด้วย ใจหายเลย”
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะ”
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเติ้ลด้วยค่ะ ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”
“ครูขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะขอให้ดวงวิญญาณของเติ้ลไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะลูก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย
- อาลัย “อาคม ซิดนี่ย์” ผู้ต้องหา ม.112 จากไปอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี
- สิ้น “ไมเคิล เพนนิงตัน” นักแสดงหนังสตาร์วอร์ส เสียชีวิตด้วยวัย 82 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: