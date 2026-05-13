นาทีชีวิต! พ่อทิ้งเด็ก 2 ขวบ ซื้อบุหรี่ ปีนระเบียงตกตึก เพื่อนบ้านช่วย รอดหวุดหวิด

นาทีชีวิต! เด็ก 2 ขวบตกตึกชั้น 4 รอดปาฏิหาริย์หลังชาวบ้านกางผ้าห่มรับทัน พ่อสารภาพทิ้งลูกลำพังไปซื้อบุหรี่
ทำเอาชาวเน็ตลุ้นระทึกหลังจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอ แสดงให้เห็นวินาทีที่เด็กชายวัย 2 ขวบเกาะอยู่ด้านนอกระเบียงของอาคารชั้น 4 ในกรุงโบโกตา เมืองหลวงของประเทศโคลอมเบีย ก่อนจะหลุดมือและร่วงตกลงมาในเวลาประมาณ 21.00 น. ของคืนนั้น โดยร่างดูเหมือนกระแทกเข้ากับบางส่วนของผนังอาคารระหว่างที่ตกลงมาด้วย
โชคดีที่เพื่อนบ้านอย่างน้อย 6 คนมารวมตัวกันด้านล่างอาคารหลังสังเกตเห็นเด็กยืนอยู่ที่ขอบระเบียง โดยเท้าเหยียบบนขอบปูนแคบๆ ชาวบ้านที่ตื่นตกใจต่างพากันร้องอุทานและตะโกน ขณะเดียวกันก็ระดมนำผ้าห่ม เสื้อแจ็กเก็ต และเสื้อผ้ากันหนาวมากางเป็นตาข่ายนิรภัยชั่วคราว ซึ่งช่วยรับตัวเด็กเอาไว้ได้ในที่สุด
เพื่อนบ้านคนหนึ่งเปิดเผยว่า เมื่อกลับมาจากร้านค้าและเห็นหัวกับแขนของเด็กโผล่ยื่นออกมานอกขอบระเบียง จึงเริ่มตะโกนคุยกับเด็ก โดยเล่าว่า “สิ่งที่ผมคิดตอนนั้นคือเด็กไม่ควรอยู่ตรงนั้นคนเดียวและควรจะอยู่กับผู้ใหญ่ ผมเลยเริ่มตะโกนคุยกับเขา พอเขาเริ่มหันกลับมา เขาก็เหลือแค่แขนที่เกาะขอบระเบียงเอาไว้”
พ่อของเด็กชายยอมรับในภายหลังว่าปล่อยลูกไว้ในอพาร์ตเมนต์คนเดียวขณะออกไปข้างนอก โดยกล่าวว่า “ผมออกไปข้างนอกแป๊บเดียวกับพี่ชายเพื่อซื้อบุหรี่ เราอยากสูบบุหรี่ข้างนอกเพราะไม่อยากให้ควันคลุ้งเต็มอพาร์ตเมนต์ เนื่องจากมีเด็กเล็กอยู่ในนั้น” และกล่าวเสริมว่า “ตอนที่เรากลับมาจากร้าน ลูกก็ออกไปอยู่ที่ระเบียงแล้ว และทุกอย่างก็เกิดขึ้นไปแล้ว” ทั้งนี้ พ่อยืนยันว่าลูกชายไม่มีกระดูกหักและอาการปลอดภัยดี
รายงานข่าวท้องถิ่นอ้างอิงคำพูดของญาติว่า เด็กปีนขึ้นไปบนขอบระเบียงโดยเหยียบก้อนอิฐที่ติดอยู่กับกำแพง ขณะนี้เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด รวมถึงประเมินสภาพแวดล้อมของครอบครัวและระบบความปลอดภัยภายในบ้านด้วย
ที่มา: nypost
