ศาลสั่งขังลืม วัยรุ่น 14 ข่มขืน-ฆ่า เพื่อนสาวร่วมชั้น พ่อเหยื่อจี้โทษประหาร
ศาลยูนนานสั่งจำคุกตลอดชีวิต เด็กชาย 14 ปี ฆ่าข่มขืนเพื่อนหญิงร่วมชั้น พ่อเหยื่อไม่ยอมเตรียมอุทธรณ์ขอโทษประหาร
คดีสะเทือนขวัญในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กลายเป็นจุดสนใจระดับประเทศ เมื่อศาลยูนนานมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษเยาวชนอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์กฎหมายใหม่ของจีน
ศาลพิจารณาจากหลักฐานที่ชี้ชัดว่า จำเลยเป็นเด็กชายวัย 14 ปี ก่อเหตุข่มขืนเพื่อนร่วมชั้นสาววัย 15 ปี ขณะเธอกำลังเดินทางกลับจากงานปาร์ตี้ จากนั้นเด็กชายวัย 14 ได้ลงมือบีบคอเหยื่อจนเสียชีวิต เพื่อปกปิดความผิด ซึ่งศาลมองว่าเป็นความโหดร้ายมากกว่าปกติ จึงมีคำพิพากษาตัดสิน จำคุกตลอดชีวิต เด็กชายวัย 14 ปี ฐานฆ่าข่มขืนเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จีนมีบทลงโทษต่อเยาวชนที่รุนแรงขนาดนี้
ขณะที่ทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตกลับไม่ยอมรับในคำพิพากษาของศาลยูนนาน โดยพ่อของเหยื่อเรียกร้องให้ “ประหารชีวิตทันที” ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิต เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวผู้ล่วงลับ
ทั้งนี้ทางทนายความระบุว่า ความต้องการของพ่อเหยื่อในครั้งนี้เกิดจากความสิ้นหวัง และเสียใจต่อการสูญเสียลูกสาว แต่ในทางปฏิบัตินั้นกฎหมายจีนไม่อนุญาตให้ประหารชีวิตผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
คดีนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสังคม เนื่องจากเป็นหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับปรุงกฎหมายอาญาของจีน ซึ่งมีการลดเกณฑ์อายุผู้ที่ต้องรับผิดชอบทางอาญาในคดีร้ายแรงลงมาอยู่ที่ 12-14 ปี ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
การตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตในครั้งนี้ สะท้อนถึงบรรทัดฐานใหม่ของศาลจีนที่ต้องการตอบโต้ปัญหาอาชญากรรมเด็กที่พุ่งสูงขึ้น และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า ผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์จะต้องได้รับโทษที่สาสม แม้จะยังมีข้อจำกัดด้านอายุที่ทำให้ไม่สามารถนำไปสู่การประหารชีวิตได้ก็ตาม
อ้างอิงจาก : dw
