ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ดีใจไม่ได้สู้ตัวคนเดียว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 14:15 น.
ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ

เคลื่อนไหวแล้ว! ทราย สก๊อต โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังงัดคลิปเสียงโต้พี่ชาย ยอมรับยังเศร้าแต่รับรู้ได้ถึงความรักและศักดิ์ศรี ดีใจที่วันนี้ไม่ได้ต่อสู้ตัวคนเดียว

จากกรณี ทราย สก๊อต อัดคลิปเล่าประสบการณ์ในวัยเด็ก อ้างถูก พาย สุนิษฐ์ พี่ชายล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง ทั้งยังถูกคุณแม่ฟ้องร้องเรียกคืนที่ดินและบ้านหัวหินคืน กระทั่งฝั่งพี่ชายออกมาโต้กลับยืนยันว่าเรื่องล่วงละเมิดไม่เป็นความจริงแน่นอนและไม่เคยเกิดขึ้น ส่วนสาเหตุที่ต้องเรียกคืนที่ดินเพราะมีการทำลายทรัพย์สินและพาบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามา พร้อมกล่าวว่าทางครอบครัวพยายามยื่นมือเข้าช่วยตลอด แต่ถูกหนุ่มทรายบล็อกช่องทางติดต่อ ทำให้ไม่ได้พูดคุยกัน

หลังพาย สุนิษฐ์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ฝั่งทรายได้แชร์คลิปเสียงที่ถูกอัดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ครอบครัวนัดประชุมกันหลังจากที่ตนเปิดเผยเรื่องพี่เลี้ยงเพราะต้องการขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นคลิปที่ตนพูดคุยกับพี่ชายเรื่องราวในอดีต

ล่าสุด ทราย สก๊อต เคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ psiscott โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ แม้จะยังเศร้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่รู้สึกถึงความรักและศักดิ์ศรี ทั้งยังทำให้ตนรู้ว่าไม่ได้สู้ตัวคนเดียว พร้อมกล่าวขอโทษที่ไม่ได้ตอบข้อความหรือไม่ได้สัมภาษณ์สื่อมากนัก

“ขอบคุณทุก ๆ คนที่ทําให้ ทรายรู้สึกความรักและศักดิ์ศรีกับเรื่องนี้ครับ ทรายขอโทษที่ยังไม่ได้ตอบทุก ๆ คนหรือคุยสื่อมาก ทรายยังรู้สึกเศร้ากับทุกอย่างที่เกิด แต่ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นได้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเม็ดทรายคนเดียว”

ภาพจาก Instagram : psiscott

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

