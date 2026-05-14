ข่าวดาราบันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 13:39 น.
อัปเดตอาการป่วยตลกดัง “สังข์ ดอกสะเดา” ยังวิกฤตอยู่ ICU ล่าสุดลูกชายแจ้งยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อค่อย ๆ หลับแบบไม่ทรมาน

อัปเดตอาการล่าสุดตลกดัง สังข์ ดอกสะเดา ลูกชายคนกลางแจ้งยกเลิกการรักษาด้วยการผ่าตัด และยกเลิกการปั๊มหัวใจ เพราะไม่อยากให้พ่อทรมานอีกแล้ว หวังให้พ่อได้อยู่กับทุกคนที่พ่อรักจนนาทีสุดท้าย และค่อย ๆ หลับไป วอนทุกคนเข้าใจในการตัดสินใจของครอบครัว

“ปาฎิหารย์ ไม่เกิดขึ้นกับพ่อนะครับ เพราะการผ่าตัดมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้ ถึงสำเร็จ พ่อจะทรมาน ผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและปั๊มหัวใจ เพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุก ๆ ๆ คนยันลมหายใจสุดท้าย พ่อจะไม่ทรมาน พ่อจะไม่เหนื่อย พ่อจะแค่นอนหลับฝัน สุดท้ายพ่อจะค่อย ๆ ๆ ถอยลงไปเอง ขอโทษทุกคนนะครับ ที่ผมออกมาอธิบายแบบนี้ บีบหัวใจผมสุด ๆ ๆ ๆ เหมือนกันครับ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในการตัดสินใจของผม”

ขณะที่ก่อนหน้านี้ลูกชาย สังข์ ดอกสะเดา ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง ห้องข่าวบันเทิง โดยเปิดเผยถึงอาการล่าสุดตลกดัง ระบุว่า “อาการแย่ลง พ่ออาจไม่กลับมาแล้วนะครับ ตอนนี้ทำได้ดีที่สุดคือให้พ่อนอนหลับแล้วไปเอง ก้อนเนื้อในปอดมันใหญ่แล้วเบียดหลอดลม เลยทำให้เหนื่อยง่าย หายใจหอบ เลยต้องใส่ท่อ และเข้าห้องไอซียูฉุกเฉิน ผมได้คุยกับคุณหมอ หมอบอกว่ามันมีหลายวิธีในการช่วยพ่อ แต่เหมือนเป็นการยื้อ ยังไงพ่อก็ไปอยู่ดี มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในขณะผ่าตัด ครอบครัวเลยตัดสินใจปฏิเสธการรักษา เพื่อให้พ่อไปสบายที่สุด ตอนนี้เลยได้แต่รักษาตามอาการ

พ่อจะพูดตลอดว่าเขาน่าจะอยู่ได้ไม่นาน พ่อชอบคิดว่าถึงเขาป่วย แต่เขาก็สามารถดูแลครอบครัวได้เป็นเสาหลักได้ ส่วนคุณแม่ตอนนี้ก็ไม่โอเค ว่าทำไมต้องไปก่อนเขา เราเป็นลูกก็ได้แค่ปลอบใจและทำใจยอมรับเพราะหมอพูดมาแบบนี้แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีคอมเมนต์หาว่าพ่อไม่ได้ป่วยจริงบ้าง เอารูปเก่ามาลงบ้าง จริง ๆ ไม่ใช่รูปเก่านะครับ ป่วยจริง

ส่วนตอนนี้เพื่อนคุณพ่อ อย่างลุงถั่วแระ เชิญยิ้ม ได้โทรศัพท์มาสอบถามได้คุยถามไถ่ ลุงเขาก็พร้อมช่วยเหลือ มีอะไรให้โทรหาลุงได้เลย”

สังข์ ดอกสะเดา

แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ตลกดัง-1 แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ตลกดัง

อ้างอิงจาก : FB คุณสังข์ ดอกสะเดา

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

