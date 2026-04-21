วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด

เดือนพฤษภาคม 2569 ถือเป็นเดือนที่เอื้อต่อการจัดทริปท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากปฏิทินวันหยุดประจำปีมีวันหยุดต่อเนื่องที่เอื้อให้เกิดช่วงหยุดยาวถึง 4 วันรวด จำนวน 2 รอบ แต่ละกลุ่มอาชีพจะได้สิทธิ์หยุดแตกต่างกันไปตามประกาศของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย
วันหยุดยาวต้นเดือนพฤษภาคม 2569
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 วันแรงงานแห่งชาติ: พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานธนาคารได้หยุดพักผ่อน แต่หน่วยงานราชการยังคงเปิดทำการตามปกติ
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 วันฉัตรมงคล: เป็นวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ส่วนภาคเอกชนไม่หยุด โปรดเช็ก HR บริษัทของท่านอีกครั้ง
สรุปกลุ่มที่ได้หยุดยาว 4 วัน (1-4 พฤษภาคม): พนักงานเอกชน บางบริษัท และบุคลากรธนาคาร จะได้หยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ ส่วนข้าราชการจะได้หยุดเพียง 3 วัน คือวันเสาร์ที่ 2 ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม เท่านั้น
วันหยุดยาวปลายเดือนต่อเนื่องต้นเดือนมิถุนายน
ช่วงท้ายเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญทางศาสนาที่ทำให้เกิดวันหยุดยาวอีกครั้งสำหรับทุกภาคส่วน
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 วันวิสาขบูชา: เป็นวันหยุดสำคัญทางศาสนาที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา: รัฐบาลและธนาคารประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชย ส่งผลให้ข้าราชการ พนักงานเอกชน และธนาคาร ได้หยุดพร้อมกันทั่วประเทศ
สรุปกลุ่มที่ได้หยุดยาว 3 วัน (30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน): ทุกกลุ่ม ราชการ เอกชน ธนาคาร จะได้หยุดพักผ่อนต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม จนถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน
วันหยุดเฉพาะกลุ่ม วันพืชมงคล
นอกจากช่วงหยุดยาวทั้ง 2 ช่วงข้างต้น ยังมีวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มข้าราชการคือ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งหน่วยงานราชการจะปิดทำการ แต่ภาคเอกชนและธนาคารยังคงทำงานตามปกติ
