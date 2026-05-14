ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ “นินเทนโด”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 11:23 น.
รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ นินเทนโด ตำรวจยืนยันไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดที่สำนักงาน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักข่าว โตเกียวรีพอร์ทเตอร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้จับกุมชายวัย 27 ปีที่ในจังหวัดไอจิ หลังจากที่เขาขู่ว่าจะวางระเบิดสำนักงานใหญ่นินเทนโด ค่ายเกมชื่อดัง

โดยชายคนดังกล่าวซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อได้ส่งจดหมายไปยังสำนักงานใหญ่พร้อมข้อความข่มขู่ว่าเขาจะระเบิดสำนักงานและเขาได้ติดตั้งระเบิดไว้แล้ว ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รับจดหมายก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที จากการตรวจสอบไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดแต่อย่างใด ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ขณะที่ชายคนดังกล่าวยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริง อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ และทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

