รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ “นินเทนโด”
รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ นินเทนโด ตำรวจยืนยันไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดที่สำนักงาน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักข่าว โตเกียวรีพอร์ทเตอร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้จับกุมชายวัย 27 ปีที่ในจังหวัดไอจิ หลังจากที่เขาขู่ว่าจะวางระเบิดสำนักงานใหญ่นินเทนโด ค่ายเกมชื่อดัง
โดยชายคนดังกล่าวซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อได้ส่งจดหมายไปยังสำนักงานใหญ่พร้อมข้อความข่มขู่ว่าเขาจะระเบิดสำนักงานและเขาได้ติดตั้งระเบิดไว้แล้ว ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รับจดหมายก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที จากการตรวจสอบไม่พบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดแต่อย่างใด ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขณะที่ชายคนดังกล่าวยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริง อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ และทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
