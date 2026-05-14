สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา

สนธิ ลิ้มทองกุล โพสต์ถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยืนยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา อ่านแล้วซึ้งใจมาก

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความอำลาผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังต่อสู้กับมะเร็งจนวินาทีสุดท้าย ตามที่ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้รายการไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด สนธิ ลิ้มทองกุล ได้โพสต์ข้อความถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา โดยระบุว่า “สนธิให้เมตตาและสติ “แอ้ม สโรชา”ภาวนาพุท-โธทุกลมหายใจเข้า-ออกก่อนจะลาลับ

ผมคิดว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักน้องแอ้ม ที่ทำงานเป็นพิธีกรคู่กับผมในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ มาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ช่อง 9 อสมท.

เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมาก เรียนจบมาทางตะวันตกมหาวิทยาลัยแอริโซน่า มาเป็นพิธีกรคู่กับผมในรายการ ‘เมืองไทยรายสัปดาห์’ ขณะนั้น เธอยังฝรั่งจ๋าเลย คำว่าฝรั่งจ๋าของเธอนั้นก็ถูกข้อเท็จจริงที่ผมค่อย ๆ ป้อนให้ ผมไม่ได้ไปบังคับเธอ พอเธอเชียร์อเมริกา เชียร์ยุโรปอย่างงี้ ผมก็เอาข้อเท็จจริงให้

ตอนแรก ๆ เธอไม่เชื่อ พอเธออยู่กับผมสักพักนึง เธอก็เริ่มเชื่อ ผมไม่ได้บังคับเธอ ตอนหลังเธออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ในโลกนี้ ในกระบวนทัศน์คอนเซปต์เดียวกับที่ผมคิด โดยที่ไม่มีอิทธิพลจากผมเลย เพราะว่าน้องแอ้มเป็นคนคิดเป็น เมื่อผมพูดให้เธอฟังแล้วบอกว่า แอ้มไม่ต้องเชื่อผม ดูเหตุการณ์ต่อไป พอมีเหตุการณ์อะไร ยิ่งยืนยันสิ่งที่ผมพูดถูก ผมก็บอกว่าแอ้มเห็นมั้ย ที่ผมพูดไป

เธอเป็นคนคิดเร็ว แอ้มก็เลยกลายเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็พิธีกรคนเดียวในประเทศไทยที่เข้าใจภูมิรัฐศาสตร์อย่างลึกซึ้ง แล้วแอ้มเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย น่ารัก มารยาทสูงสุด ผมพูดจา หยาบคาย ถ้าคำหลุดมา น้องแอ้มก็จะหน้าตาไม่ดีเหยเกเลย เออพูดอย่างงี้ได้ยังไงนะ

น้องแอ้ม เป็นมะเร็งมานานแล้ว แล้วล่าสุดก็มีทีมงานนายแพทย์ซึ่งเขาบอกว่าสำหรับคนที่เป็นมะเร็งสุดท้าย แนะนำว่าอย่าไปทานยาอะไรเลย ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสงบ น้องแอ้มก็ใช้ระบบนี้เพราะเธออยู่ในขั้นที่ 4 แล้ว เป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็มีคณะแพทย์เข้ามาตรวจน้องแอ้ม แล้วบอกว่าพรุ่งนี้คือวันแรกแพทย์นี้จะให้ยาแรงล่ะนะ พอให้ยาแรงแล้ว น้องแอ้มก็จะมึน ไม่เข้าใจเลย แล้วก็จะหลับไป พอหลับแล้วน้องแอ้มหลับตลอดเลย ไม่ฟื้นอีก..

ผมก็ส่งข้อความบอกไปว่า ส่งเบอร์บัญชีพ่อมาให้ด้วย ชื่อธนาคารจะได้โอนเงินเดือนแอ้มให้พ่อใช้ ตามที่รับปากเอาไว้ ถึงแม้แอ้มจะไม่อยู่แล้วก็ตามแล้ว นี่คือประโยคสุดท้ายที่ผมส่งตอบแอ้มไปคือว่า “แอ้ม….ตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้ว หายใจเข้าพุท..หายใจออกโธ ทั้งตัวทั้งตนทุกอย่างอยู่กับพุทและโธ…เข้าพุทออกโธ ให้จิตรับรู้คำว่าพุท ลมหายใจเข้าให้รู้สึกลมหายใจเข้าเลยนะ เมื่อพูดพุท แล้วโธ..เมื่อลมหายใจออก ให้จิตจับอยู่เพียงแค่นี้ ไปเรื่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมันถึงที่สุดท้าย จับอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะแอ้ม ไม่จำเป็นต้องพูดให้กำลังใจแอ้ม เพราะว่าแอ้มเข้มแข็งอยู่แล้ว นี่คือการจบในส่วนหนึ่งของชีวิตแอ้ม หลังจากนี้แล้ว แอ้มก็จะเดินหน้าไปอีกแบบ ถ้าตราบใดที่แอ้มยังมีพุทและโธอยู่กับตัว แอ้มจะอยู่รอดปลอดภัย”

อ้างอิงจาก : FB คุยทุกเรื่องกับสนธิ, สโรชา พรอุดมศักดิ์

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

