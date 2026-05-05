โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเปิดภาพพิคาชูสวมชุดไทย สุดน่ารัก
เพจเฟซบุ๊ก Pokémon Thailand ได้แจ้งข่าวดีว่า โปเกมอนเซ็นเตอร์ ร้านขายสินค้าโปเกมอนอย่างเป็นทางการกำลังจะเปิดให้บริการที่ห้าง centralwOrld ใจกลางกรุงเทพ ภายในปีนี้
โดยภายในเว็บไซต์ระบุว่า “ร้าน Pokémon Center BANGKOK แห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วภายในปี 2569 นี้ โดยตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อย่าง centralwOrld
โดยพิธีลงนามที่จัดขึ้นร่วมกับทาง Central Pattana ผู้ดูแลธุรกิจศูนย์การค้า centralwOrld นั้น ได้มีเหล่าพิคาชูสวมชุดไทยมาร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วย
Pokémon Center คือ ร้านจำหน่ายสินค้าของโปเกมอน ที่นอกจากจะมีสินค้าให้เลือกมากมายแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกมและอีเวนต์พิเศษ ให้แฟน ๆ
ได้เข้ามาสัมผัสโลกของโปเกมอนอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอัปเดตข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆ จึงได้รับความนิยมจากแฟน ๆ ทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก”
