“แอ้ม สโรชา” โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอทุกคนอย่าเศร้า
แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอบคุณสนธิและทุกคนๆ ขอทุกคนอย่าเศร้า แต่อยากให้ยินดีที่ได้เริ่มต้นใหม่
แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ที่ป่วยเป็นมะเร็งมาหลายปีและอัปเดตอาการป่วยของตนเองอยู่ต่อเนื่องได้โพสต์ข้อความอำลา โดยระบุว่า “หลายท่านคงทราบจากรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ที่นายได้แจ้งว่า แอ้มมีเวลาอีกไม่มากนัก ตอนนี้น่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายจริงๆ แล้วค่ะ
คุณหมออิศรางค์ แห่ง เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม และทีมงานได้กรุณาแอ้มมาก ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งอาการทางร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และสุขภาพจิตใจของแอ้มและคนในครอบครัวค่ะ แอ้มถือโอกาสนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมออิศรางค์ นุชประยูร พยาบาลเมย์และอีกหลายท่านที่จะพาแอ้มผ่านจุดนี้ไปได้อย่างสงบและทุกข์ทรมานน้อยที่สุดเท่าที่การแพทย์จะสามารถทำได้ค่ะ
แอ้มขอกราบขอบพระคุณคุณสนธิ (สนธิเล่าเรื่อง) อีกครั้งค่ะ ท่านเป็นเหมือนคุณพ่อคนที่สองของแอ้ม สอนและนำทาง จูงมือแอ้มจนแอ้มมีแรง สามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้ มีอีกหลายท่านเหลือเกินค่ะที่แอ้มคงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบ กราบขอบพระคุณจากใจค่ะ
แอ้มขอถือโอกาสนี้ขออโหสิกรรมทุกๆ ท่านที่แอ้มอาจจะเคยล่วงเกิน ไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ จะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ในภพนี้หรือภพใดๆ ก็ตาม ขอให้ทุกๆ ท่านโปรดอโหสิกรรมให้แอ้มด้วยนะคะ
สร้อยและรูปที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้มอบไว้ให้ในช่วงปี 2548 ตอนนี้กลับมาคล้องไว้เพื่อเตือนสติ ให้จิตอยู่กับลมหายใจ ให้จิตนิ่งและพร้อมที่เดินทางต่อไปสู่ภพภูมิต่อไป
แอ้มขอให้ทุกท่านอย่าได้เศร้านะคะ แต่อยากขอให้ท่านยินดีกับแอ้มที่แอ้มจะไปเริ่มต้นบทใหม่พร้อมจิตที่มั่นคงและเข้มแข็งกว่าเดิม
ปล. ขอฝาก Aravinda ไว้กับทุกท่านนะคะ ถึงแอ้มจะไม่อยู่แล้ว แต่หุ้นส่วนแอ้มและรุ่นน้องสุดที่รักของแอ้ม (น้องปุ้ย) ช่วยกันทำสินค้าคุณภาพต่อ โดยมีแผนคร่าวๆ จะพยายามขยายตลาดนำสินค้าคุณภาพของไทยไปสู่สายตาของคนในตลาดอาเซียน ฝากอุดหนุนกันต่อด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพรักค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์สุดท้าย “แอ้ม สโรชา” ก่อนล้มป่วยหนัก ยังยิ้มแย้มสดใส วอนภาวนาให้มีปาฏิหาริย์
- อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย
- “เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: