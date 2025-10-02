ข่าวดาราบันเทิง

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 10:09 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 10:09 น.
68

อัปเดตอาการ แอ้ม สโรชา พิธีกรข่าวคนดัง หลังชักเกร็งและหมดสติไป 2 วันก่อน ด้วยอาการข้างเคียงของโรคมะเร็ง ล่าสุดรู้สึกตัวแล้ว แต่ร่างกกายยังอ่อนเพลียมาก

จากกรณีที่มีรายงานว่า แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ พิธีกรข่าวชื่อดังเกิดชักเกร็งและหมดสติ เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากอาการข้างเคียงของโรคมะเร็งที่เจ้าตัวกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งตอนนี้เชื้อมะเร็งได้ลุกลามกระจายไปหลายจุดทั่วร่างกายของพิธีกรข่าวคนดังแล้ว ท่ามกลางความเป็นห่วงจากทั้งเพื่อนในวงการ และแฟนคลับเป็นอย่างมาก

ล่าสุด 1 ตุลาคม 2568 ในหน้าเฟซบุ๊กของ แอ้ม สโรชา ได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแจ้งข่าวอัปเดตอาการล่าสุดของแอ้ม หลังจากชักเกร็งและหมดสติไป ระบุข้อความว่า

“อัพเดทอาการแอ้มครับ ตอนนี้แอ้มเริ่มรู้สึกตัวแล้วครับแต่ร่างกายอ่อนเพลียมาก คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกันอีกระยะ ยังไง ๆ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ 100% ว่าจะไปในทิศทางไหน แต่แค่ได้เห็นแววตาของ “แอ้มลูกพ่อ” ก็ใจชื้นขึ้นมามากครับ

ขอบพระคุณสำหรับทุกคำอวยพร ทุกคำอธิฐาน ทุกความหวังดีที่ส่งมาครับ หากมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วจะเรียนให้ทราบครับ

กิตติคุณ พรอุดมศักดิ์”

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย-1

หลังจากโพสต์อัปเดตอาการล่าสุดได้ไม่นานก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากที่ติดตาม แอ้ม สโรชา ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ อวยพรให้พิธีกรข่าวชื่อดังกลับมามีร่างกายที่แข็งแรง และฟื้นจากอาการป่วยโดยเร็ววัน

คอมเมนต์ชาวเน็ต แห่ส่งกำลังใจให้ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง แอ้ม สโรชา หลังล้มป่วย-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต แห่ส่งกำลังใจให้ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง แอ้ม สโรชา หลังล้มป่วย

อ้างอิงจาก : FB สโรชา พรอุดมศักดิ์

