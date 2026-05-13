ประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT
เปิดประวัติ “แอ้ม สโรชา” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT ย้อนเส้นทางอาชีพกว่า 20 ปี หลังประกาศอำลาต่อสู้กับมะเร็ง
จากกรณี “แอ้ม” สโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความอำลาผ่านผ่านเฟซบุ๊กหลังเผยว่าป่วยจากผลข้างเคียงของโรคมะเร็งที่กระจายไปหลายจุดของร่างกาย โดยเป็นการขอขอบคุณและขออโหสิกรรมต่อทุกคน หลังจาก สโรชา พรอุดมศักดิ์ ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานหลายปี
สโรชา พรอุดมศักดิ์ มีชื่อเล่นว่า “แอ้ม” เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อกิตติคุณ พรอุดมศักดิ์ และแม่ธนพร พรอุดมศักดิ์ สโรชา พรอุดมศักดิ์ เติบโตและศึกษาวิชาความรู้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเดินทางติดตามครอบครัวไปตั้งแต่อายุเพียง 3 ปี
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขา Broadcasting at The Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต (Arizona State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เส้นทางอาชีพผู้ประกาศข่าว
สโรชา พรอุดมศักดิ์ เริ่มต้นการทำงานที่ News Line ทางช่อง 11 ต่อมาย้ายไปฝึกฝนกระบวนการทำข่าวและทำงานร่วมกับ สุทธิชัย หยุ่น ที่สถานีข่าวเนชั่นทีวี หรือ ยูบีซี 8 (UBC 8) ของเครือเนชั่น สโรชา พรอุดมศักดิ์ ก้าวเข้าทำงานใน แชนแนลนิวส์เอเชีย (Channel News Asia) ประเทศสิงคโปร์ ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษประจำสำนักงานประเทศสิงคโปร์
ชื่อเสียงของ สโรชา พรอุดมศักดิ์ เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล ทาบทามให้ทำหน้าที่พิธีกรร่วมในรายการ เมืองไทยรายสัปดาห์ ทางช่อง 9 อสมท. รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สโรชา พรอุดมศักดิ์ ช่วยทำให้รายการข่าวที่มีเนื้อหาเข้มข้นดูผ่อนคลายลง ด้วยบุคลิกการเป็นคู่สนทนาที่มักตั้งคำถามแทนผู้ชมรายการ สิ่งนี้ทำให้ สโรชา พรอุดมศักดิ์ กลายเป็นสัญลักษณ์คู่รายการเมืองไทยรายสัปดาห์
เมื่อเกิดปรากฏการณ์รายการ เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร หลังรายการหลุดจากผังของช่อง 9 อสมท. รายการมียอดผู้ชมสดที่สวนลุมพินีจำนวนมากเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สโรชา พรอุดมศักดิ์ ทำหน้าที่พิธีกรหญิงหนึ่งเดียวคอยสร้างสีสันและใช้ไหวพริบดำเนินรายการ ช่วยลดความตึงเครียดของบรรยากาศลงได้อย่างมาก
ผลงานอื่น ๆ และชีวิตครอบครัว
สโรชา พรอุดมศักดิ์ เคยรับหน้าที่พิธีกรรายการ เก็บตกจากเนชั่น ภาคค่ำ ทางเนชั่นทีวี สโรชา พรอุดมศักดิ์ ยังเป็นเจ้าของเสียงประกาศภายในรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง 2562 และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ทั้งบริเวณชานชาลาและภายในตัวรถไฟฟ้า
ด้านชีวิตครอบครัว สโรชา พรอุดมศักดิ์ สมรสกับ รัชชพล เหล่าวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ผู้ผลิตรายการช่องมันนี่แชนแนล (Money Channel) ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิธีสมรสจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 หลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเกือบ 9 ปี สโรชา พรอุดมศักดิ์ และ รัชชพล เหล่าวานิช แยกทางกันในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ทำให้ สโรชา พรอุดมศักดิ์ กลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แอ้ม สโรชา” โพสต์อำลา เหลือเวลาอีกไม่นาน หลังป่วยมะเร็ง ขอทุกคนอย่าเศร้า
- อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย
- โพสต์สุดท้าย “แอ้ม สโรชา” ก่อนล้มป่วยหนัก ยังยิ้มแย้มสดใส วอนภาวนาให้มีปาฏิหาริย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: