ข่าว

โพสต์สุดท้าย “แอ้ม สโรชา” ก่อนล้มป่วยหนัก ยังยิ้มแย้มสดใส วอนภาวนาให้มีปาฏิหาริย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 09:42 น.
119
ส่งกำลังใจ "แอ้ม สโรชา" อาการทรุดหนัก ชักเกร็ง จากการป่วยโรคมะเร็งลุกลาม ขณะนี้นอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้านตามความประสงค์ วอนทุกคนร่วมภาวนา เปิดโพสต์สุดท้ายยังยิ้มแย้ม

โพสต์สุดท้าย แอ้ม สโรชา ป่วยมะเร็งทรุดหนัก ชักเกร็งนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้านตามความประสงค์ วอนทุกคนร่วมภาวนา เปิดโพสต์สุดท้ายยังยิ้มแย้ม

ยังคงส่งความห่วงใยจากคนในแวดวงสื่อมวลชนและแฟนข่าว หลังจากครอบครัวของ “แอ้ม” สโรชา พรอุดมศักดิ์ อดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ได้แจ้งข่าวอาการป่วยโรคมะเร็งล่าสุด

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 กันยายน 2568 เฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณแอ้ม สโรชา ได้โพสต์ข้อความโดยครอบครัว ระบุว่าคุณแอ้มได้ล้มป่วยลงในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีอาการชักเกร็งและหมดสติไป ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากโรคมะเร็งที่ได้กระจายไปหลายจุดในร่างกาย

แอ้ม สโรชา ป่วยโรคมะเร็ง

ขณะนี้ คุณแอ้มนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ที่เธอเคยแจ้งไว้ว่า หากวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง เธอขอที่จะจากไปอย่างสงบที่บ้าน ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว

ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์จึงได้ขอความกรุณาจากทุกท่านที่รักและเป็นห่วงคุณแอ้ม ช่วยกันสวดมนต์และภาวนา ได้ระบุคำอธิษฐานไว้สองแนวทางคือ หากคุณแอ้มหมดอายุขัยแล้ว ขอให้เธอได้จากไปอย่างสงบ ไม่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยอีกต่อไปแต่หากยังไม่ถึงวาระ ขอให้เกิดปาฏิหาริย์ให้เธอฟื้นคืนสติกลับมา โดยไม่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตตามที่เธอเคยปรารถนาไว้

พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวได้กราบขอบคุณทุกกำลังใจล่วงหน้า และจะแจ้งข่าวความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

แจ้งข่าว แอ้ม สโรชา ชักเกร็ง หมดสติ

สำหรับ แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ เป็นที่รู้จักในฐานะอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรหญิงมากความสามารถ เธอได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างเข้มแข็งมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายตลอดมา

เมื่อดูโพสต์สุดท้ายของแอ้ม ที่ลงด้วยตนเอง เป็นควันหลงงาน ความจีริงมีหนึ่งเดียว ครั้งที่ 4 จัดขึ้นอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 นี้ ณ หอประชุมเล็ก มธ. ท่าพระจันทร์ มีนักคิด นักเคลื่อนไหวขับเคลื่อนประเทศมากมาย ทั้ง คุณนพรัฐ พรวนสุข , อ.ทนง ขันทอง , คุณวีระ สมความคิด , คุณประพันธ์ คูณมี , อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ , คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล

แอ้ม สโรชา ได้โพสต์ภาพคู่กับอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และเพื่อร่วมงาน รวมถึงผู้มาชมงาน ด้วยสีหน้าสดใส ยิ้มแย้ม

โพสต์สุดท้าย แอ้ม สโรชา ก่อนล้มป่วยหนัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

9 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

14 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

27 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

52 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 09:42 น.
119
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button