โพสต์สุดท้าย “แอ้ม สโรชา” ก่อนล้มป่วยหนัก ยังยิ้มแย้มสดใส วอนภาวนาให้มีปาฏิหาริย์
โพสต์สุดท้าย แอ้ม สโรชา ป่วยมะเร็งทรุดหนัก ชักเกร็งนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้านตามความประสงค์ วอนทุกคนร่วมภาวนา เปิดโพสต์สุดท้ายยังยิ้มแย้ม
ยังคงส่งความห่วงใยจากคนในแวดวงสื่อมวลชนและแฟนข่าว หลังจากครอบครัวของ “แอ้ม” สโรชา พรอุดมศักดิ์ อดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ได้แจ้งข่าวอาการป่วยโรคมะเร็งล่าสุด
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 กันยายน 2568 เฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณแอ้ม สโรชา ได้โพสต์ข้อความโดยครอบครัว ระบุว่าคุณแอ้มได้ล้มป่วยลงในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีอาการชักเกร็งและหมดสติไป ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากโรคมะเร็งที่ได้กระจายไปหลายจุดในร่างกาย
ขณะนี้ คุณแอ้มนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ที่เธอเคยแจ้งไว้ว่า หากวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง เธอขอที่จะจากไปอย่างสงบที่บ้าน ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว
ทางครอบครัวพรอุดมศักดิ์จึงได้ขอความกรุณาจากทุกท่านที่รักและเป็นห่วงคุณแอ้ม ช่วยกันสวดมนต์และภาวนา ได้ระบุคำอธิษฐานไว้สองแนวทางคือ หากคุณแอ้มหมดอายุขัยแล้ว ขอให้เธอได้จากไปอย่างสงบ ไม่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยอีกต่อไปแต่หากยังไม่ถึงวาระ ขอให้เกิดปาฏิหาริย์ให้เธอฟื้นคืนสติกลับมา โดยไม่มีอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตตามที่เธอเคยปรารถนาไว้
พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวได้กราบขอบคุณทุกกำลังใจล่วงหน้า และจะแจ้งข่าวความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
สำหรับ แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ เป็นที่รู้จักในฐานะอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรหญิงมากความสามารถ เธอได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างเข้มแข็งมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายตลอดมา
เมื่อดูโพสต์สุดท้ายของแอ้ม ที่ลงด้วยตนเอง เป็นควันหลงงาน ความจีริงมีหนึ่งเดียว ครั้งที่ 4 จัดขึ้นอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 นี้ ณ หอประชุมเล็ก มธ. ท่าพระจันทร์ มีนักคิด นักเคลื่อนไหวขับเคลื่อนประเทศมากมาย ทั้ง คุณนพรัฐ พรวนสุข , อ.ทนง ขันทอง , คุณวีระ สมความคิด , คุณประพันธ์ คูณมี , อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ , คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล
แอ้ม สโรชา ได้โพสต์ภาพคู่กับอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และเพื่อร่วมงาน รวมถึงผู้มาชมงาน ด้วยสีหน้าสดใส ยิ้มแย้ม
