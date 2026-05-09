ฮาน่า เล่าความจริง นาย-แม่หมู ตัดขาด 4 ปี ถูกคนตัดสินจนป่วยซึมเศร้า-แพนิก

ฮาน่า ทัศนาวลัย เล่าความจริงอีกด้าน นาย ณภัทร-แม่หมู ตัดขาด 4 ปี จนป่วยซึมเศร้า-แพนิก เก็บตัวเงียบบ้านเขาใหญ่ วอนสังคมหยุดตัดสินผิดๆ
หลังจาก นาย ณภัทร ให้สัมภดาษณ์กับสื่อว่าปัจจุบันตัดขาดกับ แม่หมู พิมพ์ผกา ไปตั้งแต่ปี 67 แล้ว ต่างคนต่างใช้ชีวิต จนกลายเป็นดรามาร้อนไปทั้งโซเชียล กระทั่งเพื่อนสนิทของแม่หมูอย่าง โก้ ธีรศักดิ์ ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าความจริงบางส่วนของหญิงแกร่งคนนี้ วอนน้องนายเมตตาแม่ และหันมาคุยกันดี ๆ ซึ่งตนยอมเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยให้หากต้องการ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด
ล่าสุดทางด้าน ฮาน่า ทัศนาวลัย อีกหนึ่งเพื่อนรักของ แม่หมู พิมพ์ผกา ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยเล่าความจริงอีกมุมที่ไม่มีใครรู้มาก่อน โดยระบุว่า แม่หมูกับน้องนาย ตัดขาดกันมา 4 ปีแล้ว ไม่ใช่ 2 ปีตามข่าว และการที่ถูกโยงหรือคอมเมนต์ต่อว่าต่าง ๆ นานาในช่วงที่ผ่านมาว่าแม่หมูมีส่วนผิด ทำให้แม่หมูตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่เขาใหญ่คนเดียวเงียบ ๆ ตัดขาดสังคม กลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และโรคแพนิก กินยารักษาตัวได้ 2 ปีแล้ว
“กว่าที่จะชวนพี่หมูเที่ยวออกเดินทาง ตปท ได้ใช้เวลาเกือบ 6 ปี ก็มีข่าวที่น่าตกใจ คนเป็นแม่เข่าแทบทรุด
ในฐานะแม่ และ ในฐานะเพื่อนพี่หมู ที่เห็นน้องนายมาตั้งแต่ 3 ขวบ …. พี่หมูทำหน้าที่ “แม่” อย่างดีที่สุดแล้ว….. ทุกข์ครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ 4 ปีแล้ว ไม่ใช่แค่ 2 ปี ตามข่าว พี่หมูตัดสินใจไปหาซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่ เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยว เพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโต ทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูก พี่หมูถูกโยงเข้าไป ทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มาก ขาดการติดต่อจากภายนอกจน “เป็นโรคซึมเศร้า” และ “แพนิก” กินยามาได้ 2 ปีแล้ว
ผลกระทบจากคอมเม้นท์ ต่าง ๆ ที่โลกโซเชียล เขียนมาด่าทอคนเป็นแม่ โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียว เค้ารับไม่ไหว หายใจไม่ออก ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง…… ไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมู แต่….ถ้าพวกคุณรักนาย นายคงไม่มีความสุข ที่มีคนมาด่าว่าแม่ของเค้าอย่างสนุกปาก พวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจ ด่าเสร็จคุณก็หลับอย่างสบายใจ แต่คนที่ถูกกระทำ ถูกรุมทึ้ง ….. เค้าต้องเสียใจทุกข์แค่ไหน ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดในชีวิต
อย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลย นายก็เจ็บ แม่เจ็บยิ่งกว่า ปล่อยให้พวกเข้าได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการ เกือบ 4 ปีแล้ว ที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกัน จริง ๆ มันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากจริง ๆ ที่ทุกคนไม่รู้ และพี่หมูในฐานะแม่ ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย แต่สังคมตัดสินไปแล้ว
โปรดอย่าคาดเดา อย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลย ….ให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เค้าต้องการด้วยเถิด จากคนเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่ และหวังว่าเค้าจะได้ปรับความเข้าใจและกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้ง”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นาย ณภัทร ยอมรับ ไม่ได้ติดต่อ “แม่หมู” ขอเดินตามเส้นทางชีวิตตัวเอง
- แม่หมู พิมพ์ผกา โผล่เช็กอินเกาหลี 2 วันก่อนลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาด
- โก้ ธีรศักดิ์ วอน นาย ณภัทร เมตตาแม่หมู อาการแพนิกกำเริบกลางมาเก๊า หลังรู้ข่าวลูกตัดขาด
อ้างอิงจาก : IG hanahugo
ติดตาม The Thaiger บน Google News: