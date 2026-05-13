WHO เชื่อยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา จะเพิ่มขึ้นอีก หลังเชื้่อยังอยู่ในระยะฟักตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 14:38 น.
WHO เชื่อยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา จะเพิ่มขึ้นอีก หลังเชื้่อยังอยู่ในระยะฟักตัว และผู้ป่วยยังไม่ได้ป้องกันตัวเอง ขณะอยู่บนเรือสำราญ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักข่าว USAToday รายงานว่า นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตา ภายหลังจากที่อพยพผู้โดยสารออกจากเรือ MV Hondius หมดแล้วว่า พวกเขาเชื่อว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก

นายกีบรีเยซุส อธิบายเพิ่มเติมว่าระยะฟักตัวของเชื้อนั้นอยู่ที่ราวๆ 6 ถึง 8 สัปดาห์ ดังนั้น เนื่องจากการสัมผัสกันขณะที่พวกเขายังอยู่บนเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่พวกเขาจะเริ่มใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ WHO เชื่อว่าจะพบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นอีก

ทั้งนี้ยอดผู้ป่วยสะสมยังอยู่ที่ 11 ราย ในจำนวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสแล้ว 3 ศพ ขณะที่ผู้โดยสารบนเรือสำราญกลับถึงประเทศบ้านเกิดแล้ว และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ติดเชื้อปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เหนื่อย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19 แม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู้คนได้ แต่เป็นไปได้ยาก

กองทัพภาค 2 ยืนยัน "ลุงโยชน์" ยังปลอดภัยดี เร่งช่วยเหลือหลังถูกทหารจับตัว

ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้อม ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน

เช็กด่วน! เงินบำนาญชราภาพ พ.ค.69 โอน 25 พ.ค. ใครได้สิทธิรับสูงสุด 7,437 บาท

แห่ส่งกำลังใจ! "พิมพ์พรรณ" โพสต์ซึ้งถึง "ทราย สก๊อต" ชื่นชมที่ผ่านเรื่องหนักมาได้

สนง.จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงหลังเป็น 1 ใน 4 จังหวัด ถูกเกาหลีใต้แบนแรงงาน

"หนูเล็ก ก่อนบ่าย" ให้กำลังใจ "ทราย สก๊อต" เข้าใจหัวอก อยากให้ผ่านไปให้ได้

แพรรี่ ไพรวัลย์ ชี้แผลใจคนถูกทำร้ายเยียวยายาก โยงปมร้อน ทราย สก๊อต – พาย สุนิษฐ์

ทนายนิด้า เตือนสติ ทราย สก๊อต ปล่อยคลิปเสียง เสี่ยงโดนหมิ่นประมาทฯ ชี้แผลในใจไม่มีวันหาย

"ทราย สก๊อต" เปิดใจปมแฉ "พาย สุนิษฐ์" ล่วงละเมิด ลั่นคำตอบอยู่ในคลิปเสียง

เขมรประท้วงไทย ขึ้นทะเบียน ปราสาทตาเมือน-ตาควาย เข้าเป็นโบราณสถานชาติ

"ยุงสวดมนต์" คืออะไร? ไขกระแสไวรัล ทำเอาชาวพุทธฮือฮา

หมอของขวัญ โพสต์หลังฟังคลิป ถ้าเป็นตนจะยกบ้านให้น้อง ชดเชยความผิด

ทราย สก๊อต ขู่เปิดคลิปเสียงเพิ่ม หากไม่ยอมหยุด! เตรียมแฉทั้งครอบครัว

ทนายเจมส์ ดึงสติชาวเน็ตปมคลิปเสียง "ทราย สก๊อต" วอนฟังความสองข้างก่อนวิจารณ์

แห่ห่วง! เพชร ฏีร์ญาภา รอง 2 MUT 2014 โพสต์ภาพกรีดข้อมือเลือดอาบ ขอไม่ตื่นขึ้นมาอีก

กรมราชราชทัณฑ์ เผยอาการล่าสุด "หมิงเฉิน ซัน" ล้างท้อง เจอของเหลวสีฟ้า

"อนุทิน" โต้เป็นคลิปเสียง AI ขอประชาชนอย่าเชื่อ ย้ำไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่าน

บ้านเคหะเพื่อคนไทย ปี 69 ตั้งเป้า 2 หมื่นหน่วย ลดสูงสุด 20% ผ่อนยาว 40 ปี

ข่าวบิดเบือน! ไวรัสฮันตา ถึงประเทศไทย กรมควบคุมโรค ยันไม่พบการแพร่ระบาด

ตำรวจลงพื้นที่เกาะพะงัน ลุยปราบนอมินี ยึดคืน 51 ไร่ มูลค่ารวม 150 ล้านบาท

"แมตต์ บราลีย์" แจ้งข่าวดี ผลงานแอนิเมชันอิงจากความเชื่อของไทยได้ไปต่อ

ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต

ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน

นายกฯ "อนุทิน" ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ทนายพัฒน์ ชี้ชัด! บังคับให้ทำแบบนี้ ก็เท่ากับข่มขืนแล้ว ยกฎีกายืนยัน

