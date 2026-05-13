WHO เชื่อยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา จะเพิ่มขึ้นอีก หลังเชื้่อยังอยู่ในระยะฟักตัว และผู้ป่วยยังไม่ได้ป้องกันตัวเอง ขณะอยู่บนเรือสำราญ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักข่าว USAToday รายงานว่า นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวถึงการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตา ภายหลังจากที่อพยพผู้โดยสารออกจากเรือ MV Hondius หมดแล้วว่า พวกเขาเชื่อว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก
นายกีบรีเยซุส อธิบายเพิ่มเติมว่าระยะฟักตัวของเชื้อนั้นอยู่ที่ราวๆ 6 ถึง 8 สัปดาห์ ดังนั้น เนื่องจากการสัมผัสกันขณะที่พวกเขายังอยู่บนเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่พวกเขาจะเริ่มใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ WHO เชื่อว่าจะพบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นอีก
ทั้งนี้ยอดผู้ป่วยสะสมยังอยู่ที่ 11 ราย ในจำนวนดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสแล้ว 3 ศพ ขณะที่ผู้โดยสารบนเรือสำราญกลับถึงประเทศบ้านเกิดแล้ว และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ติดเชื้อปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เหนื่อย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19 แม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู้คนได้ แต่เป็นไปได้ยาก
