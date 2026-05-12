ข่าว

สตรีมเมอร์หนุ่ม หวิดเสียขา! แผลเลือดคั่ง ฝืนร่างกาย ลุกลามเป็นหนอง ติดเชื้อรุนแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 15:46 น.
69
บาส Teetawat เล่านาทีแผลเลือดคั่งลุกลามเป็นหนองติดเชื้อ

ส่งกำลังใจ บาส Teetawat สตรีมเมอร์หนุ่ม เล่าอุทาหรณ์ฝืนร่างกายจนเลือดคั่ง ลุกลามเป็นหนอง ก่อนติดเชื้อรุนแรงหวิดเสียขา แพทย์สั่งผ่าตัดด่วนพักฟื้นยาว 3 เดือน

แฟนคลับและเกมเมอร์ต่างส่งกำลังใจให้ คุณบาส สตรีมเมอร์หนุ่มชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Teetawat เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก Teetawatv3 ออกมาเล่าประสบการณ์ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงจนเกือบเสียขา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา บาสเดินชนสิ่งของบางอย่าง ทำให้เกิดรอยเลือดคั่งที่บริเวณขา เขาคิดว่าอาการคงไม่เป็นอะไรมากจึงฝืนร่างกายไม่ยอมพัก และยังคงไปออกกำลังกายตามปกติ ประกอบกับช่วงนั้นเขาทำงานหนักและมีเวลาพักผ่อนน้อย

หนุ่มบาสเผยว่าจากรอยเลือดคั่งธรรมดาเริ่มกลายเป็นหนองและเกิดการติดเชื้อ อาการทรุดหนักจนเขาเกือบต้องเสียขา เมื่อเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการในวันแรก แพทย์ประเมินว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดแบบเร่งด่วนในวันรุ่งขึ้นทันที ทางเพจได้อัปเดตภาพของเขาขณะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยหลังผ่าตัดเสร็จสิ้น เจ้าตัวชูสองนิ้วทักทายแฟนคลับได้และแจ้งว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี

หลังจากการผ่าตัด แพทย์สั่งให้เขาพักฟื้นร่างกายเป็นเวลา 3 เดือน โดยสามารถออกมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ แต่มีข้อห้ามเด็ดขาดคือห้ามออกกำลังกายในช่วงนี้ นอกจากนี้เขายังต้องไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทำความสะอาดแผลทุกวันจนกว่าจะหายดี

บาส Teetawat สตรีมเมอร์หนุ่มผ่าตัดขา-2
ภาพจาก Facebook : Teetawatv3
บาส Teetawat สตรีมเมอร์หนุ่มผ่าตัดขา
ภาพจาก Facebook : Teetawatv3
บาส Teetawat สตรีมเมอร์หนุ่มผ่าตัดขา
ภาพจาก Facebook : Teetawatv3

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

