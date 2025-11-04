สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว
ขาเผือกร้อนฉ่าทันที เมื่อความรักของดาวเตะ บาร์เซโลนา “ลามีน ยามาล” พ่อหนุ่มวัย 18 ปี กับแฟนสาวรุ่นพี่ นิกกี้ นิโคล (Nicki Nicole) นักร้องสาวชาวอาร์เจนตินา วัย 25 ปี ต้องจบเห่ลงหลังคบกันได้เพียง 3 เดือน
เรื่องมันแดงขึ้นมา ไม่ใช่แค่เลิกกันธรรมดา แต่มีข่าวลือสนั่นว่า พ่อหนุ่มยามาล สับรางรถไฟแอบไปกิน “แอนนา เกกโนโซ” (Anna Gegnoso) อินฟลูเอนเซอร์สาวแซ่บชาวอิตาลี ระหว่างทริปเยือนมิลาน
เจอข่าวฉาวสาดเข้าหน้า พ่อหนุ่มยามาลก็รีบแจ้น ส่งข้อความตรงถึง “ฆาเบียร์ เด โอยอส” (Javier de Hoyos) พิธีกรรายการซุบซิบ D Corazon ของสเปน เพื่อแก้ข่าวทันที
ฆาเบียร์ก็เอาข้อความมาอ่านโชว์กลางรายการเลยจ้า “ลามีนบอกว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการนอกใจ”
เท่านั้นไม่พอ พ่อหนุ่มดาวเตะยังแก้ตัวน้ำขุ่น ๆ ต่ออีกว่า “ลามีนบอกผมว่า ทริปอิตาลีไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย เขาเลิกกับนิกกี้ไปแล้วก่อนที่เขาจะไป แถมเขายังไม่ได้ไปกับใครอื่นด้วย”
แต่เรื่องยังไม่จบ ฝั่งอดีตแฟนสาว นิกกี้ นิโคล ก็ไม่น้อยหน้า “จอร์ดี้ มาร์ติน” (Jordi Martin) ปาปารัซซี่ตัวแสบของสเปน ออกมาอัดคลิปแฉว่า นิกกี้ ก็ส่งข้อความมาหาเขาเหมือนกัน
จอร์ดี้อ่านข้อความของนิกกี้ให้ฟังชัด ๆ “สวัสดีจอร์ดี้ ปกติฉันไม่ทำอะไรแบบนี้นะ แต่ฉันแค่อยากเคลียร์ว่า ลามีนกับฉันไม่ได้อยู่ด้วยกันมาสัก 2-3 วันแล้ว นับตั้งแต่ฉันออกจากบาร์เซโลนา”
โอ๊ย ประโยคนี้มันจี๊ดตรง “นับตั้งแต่ฉันออกจากบาร์เซโลนา” นี่แหละ เหมือนทิ้งบอมบ์ไว้เบา ๆ
นิกกี้ยังพูดถึงประเด็นอินฟลูฯ สาวอิตาลีคนนั้นด้วยว่า “ฉันบอกคุณเรื่องนี้หลัก ๆ ก็เพราะข่าวลือเรื่องนอกใจนี่แหละ”
สรุปคือ เลิกกันจริง แต่ประเด็นคือ “เลิกก่อนไป” หรือ “ไปแล้วค่อยเลิก” อันนี้ขาเผือกคงต้องไปสืบกันต่อเองนะจ๊ะ ว่าพ่อหนุ่มวัย 18 มันยังไงกันแน่
