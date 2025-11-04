ข่าวต่างประเทศ

สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:12 น.
110
สับรางแตก "ลามีน ยามาล" เตียงหัก "นิกกี้ นิโคล" แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

ขาเผือกร้อนฉ่าทันที เมื่อความรักของดาวเตะ บาร์เซโลนา “ลามีน ยามาล” พ่อหนุ่มวัย 18 ปี กับแฟนสาวรุ่นพี่ นิกกี้ นิโคล (Nicki Nicole) นักร้องสาวชาวอาร์เจนตินา วัย 25 ปี ต้องจบเห่ลงหลังคบกันได้เพียง 3 เดือน

เรื่องมันแดงขึ้นมา ไม่ใช่แค่เลิกกันธรรมดา แต่มีข่าวลือสนั่นว่า พ่อหนุ่มยามาล สับรางรถไฟแอบไปกิน “แอนนา เกกโนโซ” (Anna Gegnoso) อินฟลูเอนเซอร์สาวแซ่บชาวอิตาลี ระหว่างทริปเยือนมิลาน

แอนนา เกกโนโซ อินฟลูเอนเซอร์สาวแซ่บชาวอิตาลี
แอนนา เกกโนโซ อินฟลูเอนเซอร์สาวแซ่บชาวอิตาลี

เจอข่าวฉาวสาดเข้าหน้า พ่อหนุ่มยามาลก็รีบแจ้น ส่งข้อความตรงถึง “ฆาเบียร์ เด โอยอส” (Javier de Hoyos) พิธีกรรายการซุบซิบ D Corazon ของสเปน เพื่อแก้ข่าวทันที

ฆาเบียร์ก็เอาข้อความมาอ่านโชว์กลางรายการเลยจ้า “ลามีนบอกว่า พวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการนอกใจ”

เท่านั้นไม่พอ พ่อหนุ่มดาวเตะยังแก้ตัวน้ำขุ่น ๆ ต่ออีกว่า “ลามีนบอกผมว่า ทริปอิตาลีไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลย เขาเลิกกับนิกกี้ไปแล้วก่อนที่เขาจะไป แถมเขายังไม่ได้ไปกับใครอื่นด้วย”

แต่เรื่องยังไม่จบ ฝั่งอดีตแฟนสาว นิกกี้ นิโคล ก็ไม่น้อยหน้า “จอร์ดี้ มาร์ติน” (Jordi Martin) ปาปารัซซี่ตัวแสบของสเปน ออกมาอัดคลิปแฉว่า นิกกี้ ก็ส่งข้อความมาหาเขาเหมือนกัน

จอร์ดี้อ่านข้อความของนิกกี้ให้ฟังชัด ๆ “สวัสดีจอร์ดี้ ปกติฉันไม่ทำอะไรแบบนี้นะ แต่ฉันแค่อยากเคลียร์ว่า ลามีนกับฉันไม่ได้อยู่ด้วยกันมาสัก 2-3 วันแล้ว นับตั้งแต่ฉันออกจากบาร์เซโลนา

โอ๊ย ประโยคนี้มันจี๊ดตรง “นับตั้งแต่ฉันออกจากบาร์เซโลนา” นี่แหละ เหมือนทิ้งบอมบ์ไว้เบา ๆ

นิกกี้ยังพูดถึงประเด็นอินฟลูฯ สาวอิตาลีคนนั้นด้วยว่า “ฉันบอกคุณเรื่องนี้หลัก ๆ ก็เพราะข่าวลือเรื่องนอกใจนี่แหละ”

สรุปคือ เลิกกันจริง แต่ประเด็นคือ “เลิกก่อนไป” หรือ “ไปแล้วค่อยเลิก” อันนี้ขาเผือกคงต้องไปสืบกันต่อเองนะจ๊ะ ว่าพ่อหนุ่มวัย 18 มันยังไงกันแน่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

4 นาที ที่แล้ว
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า ข่าวอาชญากรรม

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

16 นาที ที่แล้ว
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี ข่าวต่างประเทศ

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

24 นาที ที่แล้ว
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง ข่าว

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

36 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่ ข่าว

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

46 นาที ที่แล้ว
ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการบนยอดภูมะเขือ เพื่อรำลึก &quot;ส.อ. จิรายุส อินทุมาน&quot; สังกัดกองพันจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะเข้าตีที่หมาย ยิงปะทะฝ่ายกัมพูชา ข่าว

เปิดฐานปฏิบัติการใหม่ “อินทุมาน” สดุดี ส.อ. จิรายุส ผู้สละชีพพิชิตภูมะเขือ

55 นาที ที่แล้ว
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

56 นาที ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก บันเทิง

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ? บันเทิง

“นับดาว” ปิดโซเชียลเกลี้ยง หลังดราม่าปลดมง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โบ้ยไทย อ้างทำปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โบ้ยไทยถล่มใส่ ปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม อย่างดี แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปีไม่เคยห่าง บันเทิง

ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนอัสสัมแปรอักษรพระพันปี ข่าว

รร.อัสสัมชัญ รวมพลังแปรอักษร 1250 ชีวิต ถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับรางแตก &quot;ลามีน ยามาล&quot; เตียงหัก &quot;นิกกี้ นิโคล&quot; แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว ข่าวต่างประเทศ

สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารยึดรถ 111 คัน กันจอมพลังอั้มกระเทียม ข่าวอาชญากรรม

ตามต่อเอกสารลับ “ลัมโบร์ฯ กันจอมพลัง” จับโป๊ะ! เจ้าของรถ-ดีเอสไอกุญแจไขปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลังวิเคราะห์ครอบครัว เป็ก สัณชัย ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลัง เป็ก สัณชัย ด่าแรง-ขู่จะตบปาก ปมวิเคราะห์ชีวิตคู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคา? หลังผู้ปกครองโวยสายสีเขียว พุ่งจาก 10 เป็น 28 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นแค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว ทำคนกลัว ข่าว

อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นเฟกนิวส์ แค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เส้นทาง “พายุคัลแมกี” รุนแรงเป็น “พายุไต้ฝุ่น” ตายแล้ว 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ &quot;บอย ธิติพร จุติมานนท์&quot; ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง &quot;บ้านท่าน้ำนนท์&quot; บันเทิง

ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ราอูล&quot; ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ บันเทิง

“ราอูล” ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูจบร้องไห้ตาม แห่ส่งแรงใจ “น้องมาร์ติน” 1 ขวบ 3 เดือน สู้มะเร็งตับระยะ 4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ &quot;ลานีญา&quot; ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก ข่าว

ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง &quot;ขอทาน&quot; ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:12 น.
110
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button