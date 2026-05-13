ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน

ต๊ะ นารากร โพสต์สรุปดราม่า ทราย สก๊อต หลังฟังคลิปเสียง ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน ขณะที่พาย สุนิษฐ์ ออกมาชี้แจงอีกมุม
สถานการณ์ความขัดแย้งภายในครอบครัวของ ทราย สก๊อต และพี่ชายยังคงเป็นที่จับตามองของสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงโต้ตอบกันระหว่างพี่น้อง ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ พาย ซึ่งเป็นพี่ชาย ได้ออกมาปล่อยคลิปวิดีโอชี้แจงในมุมของตนเอง พร้อมแสดงหลักฐานด้านหลังโฉนดที่ดินบ้านพักในหัวหิน โดยระบุว่าเดิมทีคุณตาเป็นผู้โอนให้คุณแม่ และคุณแม่ได้โอนต่อให้ลูกชายทั้ง 2 คนเป็นเจ้าของร่วมกัน ในคำชี้แจงนั้นระบุว่า ทรายได้ตัดการติดต่อกับครอบครัวไปเอง และเหตุผลที่แม่ต้องฟ้องร้องเพื่อเอาบ้านคืน เนื่องจากต้องการปกป้องทรัพย์สินหลังพบว่ามีการพาคนนอกเข้าไปทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าของวันนี้ ทางฝั่งของ ทราย สก๊อต ได้ทำการตอบโต้ด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอการสนทนาระหว่างพี่น้องลงในเพจของตนเอง ซึ่งระบุว่าเป็นคำสารภาพของพี่ชาย โดยเนื้อหาบางช่วงบางตอนระบุว่าพี่ชายยอมรับว่าในขณะที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ตนเองยังเด็กมากและไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป
ขณะที่ทรายได้ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดในอดีตว่า “What you did to me many times over the years when you’re like 14 or 16 that affected me” (สิ่งที่คุณทำกับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายปี ในตอนที่คุณอายุประมาณ 14 หรือ 16 ปี มันส่งผลกระทบต่อผมมาก)
ทางด้านคุณต๊ะ นารากร ได้แสดงความเห็นหลังจากได้ฟังคลิปดังกล่าวว่า รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง และมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก เพราะเป็นความรู้สึกที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของคน ๆ หนึ่ง ซึ่งไม่อาจเลือนหายไปได้ง่าย ๆ และเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนนอกไม่มีวันจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้
นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของ คุณมายด์ ภรรยาของพาย สก๊อต ที่ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและเดินหน้าฟ้องร้องทุกคนในโลกโซเชียลที่โพสต์ข้อความละเมิดหรือทำให้เธอได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดราม่าในครั้งนี้
บทสรุปของเรื่องราวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องข้อพิพาททางทรัพย์สินหรือโฉนดที่ดินเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปมปัญหาด้านสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายในครอบครัวที่ยังรอการสะสาง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เฟซบุ๊ก ต๊ะ นารากร ติยายน
