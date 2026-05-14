คุกตลอดชีวิต นักเขียนหนังสือเด็กช่วยลูกรับมือการตายของพ่อ พลิกเป็นคนฆ่าเอง
คุกตลอดชีวิต โคริ ริชิน นักเขียนหนังสือเด็กช่วยลูกรับมือการจากไปของพ่อ หลังพบว่าเป็นคนวางยาฆ่าพ่อเอง หวังมรดกและไปเริ่มชีวิตใหม่กับชายอีกคน
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต โคริ ริชิน หญิงชาวอเมริกันวัย 36 ปี หลังจากที่เธอก่อเหตุฆ่าสามีตัวเอง หลังจากที่เธอวางยาเครื่องดื่มของสามีด้วยการผสมเฟนทานิลที่มากกว่าปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตถึงห้าเท่า
โดย โคริ ริชิน กลายเป็นข่าวดังในสหรัฐฯ เนื่องจากเธอแต่งนิทานเด็ก “Are you with me” เพื่อช่วยให้ลูกๆ 3 คนรับมือกับการจากไปของพ่อ โดยไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุฆ่าพ่อนั้นคือแม่ของพวกเขาเอง
อัยการระบุว่านางริชิน นั้นเป็นหนี้หลายล้านและเธอกำลังวางแผนชีวิตกับผู้ชายใหม่ เธอจึงคิดอุบายในการฆ่าสามีเธอเพื่อรับมรดกและเงินประกัน มูลค่ากว่า 193 ล้านบาท (6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ซึ่งตลอดการขึ้นศาล เธอยืนกรานว่าเธอบริสุทธิ์มาตลอด และระบุว่าคำพิพากษานั้นเป็นเรื่อง “โกหก”
ขณะที่่ทางลูกชายคนโต ซึ่งปัจจุบันอายุ 13 ปี กล่าวว่า พวกเขารู้สึกหวาดกลัว หากแม่ของพวกเขาได้รับการปล่อยตัวออกมา และพวกเขาเกรงว่าแม่จะกลับมาทำร้ายพวกเขา ขณะที่ลูกชายคนกลางวัย 11 ปี กล่าวว่าพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข เพราะแม่ของพวกเขาติดคุก โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าแม่จะทำร้ายตนหรือคนใกล้ชิด
