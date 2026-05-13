Pondonnews อินฟลูสายข่าว โพสต์ขอโทษสื่อ ดึงฟุตเทจไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
จากกรณีที่ ระวี ตะวันธรงค์ กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวรายหนึ่ง โดยกล่าวถึงการขโมยฟุตเทจข่าวและทำเหมือนสัมภาษณ์เอง พร้อมย้ำเตือนว่าผิดกฎหมาย จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด Pondonnews อินฟลูเอนเซอร์สายข่าว ผู้ติดตามหลักล้านที่ถูกกล่าวถึงได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สวัสดีครับ ผมปอนด์ จากเพจ Pondonnews นะครับ
สิ่งแรกที่ผมขออนุญาตกล่าวเลยคือ ตัวผมเองขอน้อมรับข้อผิดพลาด และจะเร่งปรับปรุงแก้ไขในทันที ในเรื่องของลักษณะการทำคอนเทนต์ หรือรูปแบบคอนเทนต์ในเชิงการตัดสลับของเพจช่อง Pondonnews ที่กำลังประเด็นดราม่ากันอยู่ในตอนนี้
ในเหตุการณ์นี้ผมน้อมรับ ยอมรับ และขอโทษพี่ๆนักข่าว พี่ๆผู้สื่อข่าว รวมไปถึงช่องข่าวหรือทีมผู้ผลิตอีกครั้ง และตัวผมยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับพี่ๆนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใดๆ รวมไปถึงช่องข่าวและทีมผู้ผลิตหรือผู้รับสารอื่นๆ
ซึ่งในวันนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสพูดคุยและขอโทษกับตัวแทนของพี่ๆทีมงานที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าว และขออนุญาตขอโทษไปถึงพี่ๆทีมงานอื่นๆเพื่ออธิบายถึงเจตนาและแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงเจตนาของผมอีกครั้ง
และหลังจากวันนี้เป็นต้นไป (วันที่ 12/05/69) ผมยืนยัน ผมจะแก้ไขและปรับปรุงในเรื่อง ที่มาของคลิป, ต้นทางของคลิป หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวในทันที พร้อมแก้ไขในเรื่องลักษณะของคอนเทนต์คลิป การนำเสนอคลิปในรูปแบบการทำคลิปตัดสลับดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
ผมขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และผมสัญญาว่าจะปรับปรุงทั้งตัวผมเอง รูปแบบการทำงาน รวมไปถึงความคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งในเนื้องาน ความรู้สึกและจะแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ครับ
ขอบคุณพี่ๆ และขอโทษพี่ๆทุกคนจากใจจริงอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ Pondonnews”
