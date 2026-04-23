“น้องกวาง” อินฟลูสาว เสียชีวิตขณะผ่าตัดแก้จมูก สมองขาดออกซิเจนรุนแรง
เพจเฟซบุ๊ก รวมไอจีดารา ได้เผยแพร่เรื่องราวสุดเศร้าของน้องกวาง อินฟลูเอนเซอร์สาว 29 ปี ที่เสียชีวิตขณะผ่าตัดแก้จมูก เมื่อช่วงวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา
โดยเพจ รวมไอจีดารา ระบุว่า “น้องกวาง” ตั้งใจบินลัดฟ้าจากออสเตรเลียมาไทยเพื่อแก้จมูก และอยู่กับปู่ย่าช่วงสงกรานต์ แต่กลับต้องมาจากไปอย่างกะทันหันหลังเข้าผ่าตัดแก้จมูกในวัยเพียง 29 ปี
เรื่องเศร้าของ “น้องกวาง” หญิงไทยวัย 29 ปี ที่ไปสู้ชีวิตทำงานไกลถึงออสเตรเลีย ปีนี้เธอตั้งใจบินกลับมาฉลองสงกรานต์กับปู่ย่าที่เพชรบูรณ์เหมือนที่ทำเป็นประจำทุกปี แต่ที่พิเศษกว่าครั้งไหน คือเธอตั้งใจจะมาทำสวยแก้จมูกใหม่ให้ถูกใจกว่าเดิม เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา น้องกวางเดินทางจากนนทบุรีไปที่คลินิกในนครปฐมเพียงลำพังในช่วงเที่ยง โดยให้แฟนรออยู่ที่โรงแรม
หลังเริ่มผ่าตัดตอน 5 โมงเย็น ผ่านไปเพียง 3 ชั่วโมง ร่างกายเธอกลับผิดปกติ ความดันตก และสมองขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง แม้หมอที่คลินิกจะพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตและรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตอน 5 ทุ่ม
สุดท้ายช่วงตี 5 ครอบครัวก็ได้รับสายที่บีบหัวใจที่สุด เมื่อปลายสายแจ้งว่าน้องกวางจากไปแล้ว…
คุณพ่อที่อยู่พิจิตรต้องรีบบึ่งรถมาดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนคุณปู่ที่เพชรบูรณ์ก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจ เพราะกวางเป็นหลานที่กตัญญูและเป็นเด็กดีของบ้านมาตลอด
ล่าสุด ทางสาธารณสุขจังหวัดสั่งปิดคลินิกชั่วคราว 7 วัน เพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนไหนจนนำมาสู่ความสูญเสียครั้งนี้
