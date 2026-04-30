ศาลลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” คดีวางยา “ผู้กองนุ้ย” เหลือจำคุกตลอดชีวิต
ศาลลดโทษ แอม ไซยาไนด์ คดีวางยา ผู้กองนุ้ย จากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอด คำให้การของจำเลยยังมีประโยชน์อยู่บ้าง
ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ หรือ สรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ ในคดีวางยาสังหาร ผู้กองนุ้ย หรือ ร.ต.อ.หญิง กานดา โตไร่ อายุ 36 ปี หนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิตจากการถูก แอม ไซยาไนด์ วางยาพิษเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2565 ในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยในตอนแรกคดีนี้สามีไม่ติดใจสาเหตุการตาย แต่ภายหลังพบพิรุธและเชื่อมโยงถึงพฤติการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องของ แอม ไซยาไนด์ จึงนำมาสู่การสืบสวนขยายผลและจับกุมดำเนินคดีเพิ่มเติม
โดยจากตรวจสอบรายละเอียดของคดี ผู้กองนุ้ย พบว่าผู้ตายมีความสนิทสนม กับ แอม ไซยาไนด์ โดยทำธุรกิจเงินกู้ร่วมกัน ก่อนจะเสียชีวิตด้วยอาการระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจล้มเหลว ต่อมาพบความเชื่อมโยงในกลุ่มผู้เสียหายที่ถูก แอม ไซยาไนด์ วางยาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงิน โดยยังพบมีเหยื่อกว่า 15 ราย จนนำมาสู่การสืบสวนของตำรวจและขยายผลดำเนินคดี
อย่างไรก็ตามศาลได้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต ด้วยเหตุผลคำให้การของจำเลยยังมีประโยชน์อยู่บ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: