พบชาวสวีเดน ฝากปืน 5 กระบอกไว้ล็อกเกอร์ป่าตอง ไม่รู้ชะตาเจ้าของปืน
พบชาวสวีเดน ฝากปืน 5 กระบอกและกระสุนปืนไว้ล็อกเกอร์ป่าตอง จ.ภูเก็ต หลังค้างค่าเช่ามานานกว่า 120 วัน ติดต่อเจ้าของปืนไม่ได้
พ.ต.ต.สุรชาติ ทองใย สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง รับแจ้งจากตัวแทนบริษัทให้เช่าพื้นที่เก็บของ Mespace Self Storage Patong ภายในศูนย์การค้าชื่อดัง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ให้เข้าตรวจสอบล็อกเกอร์หมายเลข 2184 ชั้น 2 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ภายหลังพบอาวุธปืนและกระสุนจำนวนมาก
นายคิรากร เชี่ยวชาญ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เปิดเผยว่า ล็อกเกอร์ดังกล่าวถูกเช่า ในชื่อนายเอลมี อาห์เหม็ด โมฮาเหม็ด (Mr. Elmi Ahmed Mohamed) สัญชาติสวีเดน ซึ่งค้างชำระค่าเช่านานกว่า 120 วัน และไม่สามารถติดต่อได้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน เปิดล็อกเกอร์ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายใน ก่อนพบอาวุธปืนจำนวน 5 กระบอก และกระสุนปืนขนาด 9 มม. จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
หลังรับแจ้ง พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง เข้าตรวจสอบ พบอาวุธปืนพกยี่ห้อ Glock ขนาด 9 มม. จำนวน 4 กระบอก และยี่ห้อ CZ อีก 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 2 กล่อง กล่องละ 50 นัด รวม 100 นัด โดยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียน
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเร่งตรวจสอบทะเบียนอาวุธ รวมถึงที่มาที่ไปของปืนทั้งหมด ว่ามีการครอบครองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
