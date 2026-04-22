ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)
ตำรวจภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ เบื้องต้นพบว่าเชือกลากร่มไปโดนใบพัดเรือ หารือแนวทางป้องกัน
จากกรณีที่มีคลิปนักท่องเที่ยวใช้บริการเรือลากร่มพาราเซล แล้วเกิดเหตุเชือกลากร่มหลุดขาด ขณะร่มกำลังเริ่มลอยตัวจากพื้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวพร้อมผู้ควบคุมร่มร่อนตกลงสู่ผิวน้ำ เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต โดยคลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.อนุรักษ์ ปริญญาสถิรกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกมลา อ.กระทู้ จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการเรือลากร่มพาราเซลอย่างละเอียด
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารการประกอบกิจการ เอกสารประจำตัวพนักงานเรือ รวมถึงตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดหรือการกระทำผิดในเบื้องต้น
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สาเหตุของอุบัติเหตุมาจากเชือกลากร่มไปโดนใบพัดเรือ ทำให้เชือกชำรุดและขาดกลางอากาศ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการตกลงสู่ทะเลดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต พร้อมมอบหมายให้เจ้าท่าจังหวัดภูเก็ตดำเนินการสอบสวนพนักงานเรืออย่างละเอียดว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ หากตรวจพบการกระทำผิด เจ้าท่าจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าของกิจการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ชมคลิปได้ ที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: