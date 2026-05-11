กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ
กระทรวงการต่างประเทศ โต้สื่อกัมพูชา ปัดตกลงเข้ากระบวนการ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันแค่รับทราบเจตจำนง ย้ำควรเจรจาหาข้อยุติก่อนด่วนสรุป
กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 โดยรายงานว่า ฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับ หรือ Compulsory Conciliation ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเล นั้น
กระทรวงการต่างประเทศ ขอชี้แจง ดังนี้
1. ไทยรับทราบการแจ้งเจตจำนงของกัมพูชา ที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว แต่การรับทราบนั้น มิใช่การตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใด
2. ไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรพบหารือและใช้กลไกทั้งปวงที่มี โดยไม่ด่วนสรุปความเป็นไปได้ที่จะหาข้อยุติอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสองประเทศ
