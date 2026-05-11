“อูนิโอน เบอร์ลิน” บุกชนะ “ไมนซ์” เป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมชายชนะ ใน 5 ลีคชั้นนำ
อูนิโอน เบอร์ลิน บุกชนะ ไมนซ์ 3-1 ทำให้ มารี-หลุยส์ เป็นโค้ชหญิงคนแรกที่คุมทีมชายชนะ ใน 5 ลีคฟุตบอลชั้นนำ
จากที่ก่อนหน้านี้สโมสรฟุตบอลอูนิโอน เบอร์ลิน จากลีคเยอรมนี ได้ประกาศแต่งตั้ง มารี-หลุยส์ อีต้า วัย 34 เป็นโค้ชทีมชาจคนใหม่ ภายหลังจากที่ปลดสเตฟเฟน บอมการ์ต ซึ่งพาทีมแพ้ไฮเดนไฮม์ทีมอันดับสุดท้าย 3-1
ล่าสุด มารี-หลุยส์ อีต้า ได้พาทีมคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะ ไมนซ์ 05 3-1 ทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่พาทีมชายคว้าชัยชนะในลีคบุนเดสลิกา และใน 5 ลีคชั้นนำของโลก
จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ อูนิโอน เบอร์ลิน ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 12 อยู่ห่างจากโซนตกชั้น 10 แต้ม ในขณะที่เหลือเกมที่จะลงแข่งเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ซึ่งก่อนการแข่งขัน เธอคุมทีมเสมอ 1 เกม และแพ้ 2 เกม
ทั้งนี้นางอีต้า ให้สัมภาษณ์ว่า เธอรับรู้ว่าการแต่งตั้งเธอมีผลต่อกระทบต่อสังคม แต่สำหรับเธอสิ่งที่สำคัญกว่าคือทำงานให้ดีที่สุด คว้าแต้ม และคว้าชัยชนะให้ได้ และเธอดีใจที่ลูกทีมเก็บ 3 แต้มได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งของเธอนั้นเป็นผู้จัดการชั่วคราว และเธอจะกลับไปคุมทีมหญิงในฤดูกาลหน้า
