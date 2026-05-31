ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 16:55 น.
52
สถานทูตจีนแจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ย้ำผลตรวจน้ำปลอดภัย

สถานทูตจีนแจงจุดยืนมลพิษแม่น้ำโขง ชี้ผลตรวจน้ำยังปลอดภัย หนุนไทย-เมียนมาตรวจสอบร่วมกันอย่างเป็นกลาง พร้อมสานต่อกลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงประเด็นที่กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง

ทางการจีนระบุว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหามลพิษจากโลหะหนักในพื้นที่ของไทย จีนรับทราบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลการตรวจสอบระบุว่าคุณภาพน้ำโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

จีนสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการตรวจสอบปัญหาควรมีความรับผิดชอบ เป็นกลาง และอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ เน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาผ่านการปรึกษาหารือพูดคุยกันอย่างฉันท์มิตร

ทางการจีนพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งเน้นการดูแลด้านทรัพยากรน้ำ การคุ้มครองระบบนิเวศ และการรักษาสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกันนี้จะขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในภูมิภาคนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

สถานทูตจีนตอบปมมลพิษแม่น้ำโขง
ภาพจาก Facebook : Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 จับคู่เลขท้าย หวยออกวันจันทร์

12 วินาที ที่แล้ว
สถานทูตจีนแจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ย้ำผลตรวจน้ำปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย

35 นาที ที่แล้ว
เสื้อสีมงคลวันหวยออกวันจันทร์ Line News

หวยออกวันจันทร์ใส่เสื้อสีอะไร สีมงคล รับหวยออก 1 มิถุนายน 2569

40 นาที ที่แล้ว
เสนาหอย ประกาศปิดร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ บันเทิง

เสนาหอย เผยสาเหตุปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ยุติงานบริหาร ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 มิ.ย. 69 เริ่มสแกนจ่าย ไทยช่วยไทย พลัส วันละ 200 บาท การเงิน

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่ำ จ๊กมก เปิดใจหมดสัญญาเวิร์คพอยท์ บันเทิง

สาเหตุ หม่ำ จ๊กมก ซุ่มเงียบไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ที่เห็นคือคลิปเก่า ตอบปมลาวงการ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไหม้โรงงานผลิตกล่องพลาสติกบ้านแพ้ว ข่าว

น่ากลัวมาก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคารทรุดถล่ม อุปกรณ์เสียหายหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์แอบถ่ายนร.หญิงโผล่มอบตัว ข่าว

ไรเดอร์แอบถ่าย เข้าพบตำรวจแล้ว ตกงาน-ถูกแบนไร้อาชีพ อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มิ.ย. 69 ฟันเลขท้าย ก่อนหวยออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เลขเด็ด หวยแม่จำเนียร งวด 1 มิถุนายน 2569 ก่อนหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เปิด 10 เลขเด็ดขายดี หวยแม่จำเนียร ลุ้นรางวัลใหญ่งวด 1/6/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรีวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2569 ข่าว

ทางด่วนฟรีวันนี้ 31 พ.ค.69 วิสาขบูชา วิ่งฟรี 3 สาย 63 ด่าน เช็กเส้นทางเลย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายโดนลูกค้า VVIP โวยสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ข่าวดารา

พิมรี่พาย แจงดราม่าสั่งทุเรียน 15 โลได้ 2 ลูก ลูกค้าด่าแรง โกหก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ บันเทิง

นุ้งตี้ ยอมถอย เตรียมพา น้องฟ้าใส-แม่ ขอโทษสังคม วอนจบดรามา หวังเริ่มต้นชีวิตใหม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย บรอดคาสติ้ง สั่งพักงานทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางรายการสดชิงช้าสวรรค์ 2026 ข่าว

ชิงช้าสวรรค์ แถลงขอโทษปมภาพหลุดทีมงาน ขณะถ่ายทอดสด สั่งพักงานแล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายแต๋ว อุษา แอดมิตด่วนหลังวูบหมดสติ บันเทิง

สาเหตุ ยายแต๋ว อุษา นักแสดงอาวุโส วูบล้มไม่ได้สติ เข้ารักษาตัวที่รพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ บันเทิง

ทราย สมุทร ยันไม่ดำเนินคดี ลีน่าจัง เผยคำสอนคุณตา ไม่ให้รังแกผู้ที่มีปัญหาด้านสติ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถไฟด่วนพิเศษพุ่งชนชายต่างชาติเสียชีวิตกลางรางที่บางละมุง ข่าว

ดับกลางราง! รถไฟด่วนชนหนุ่มต่างชาติ ร่างแหลก-ชิ้นส่วนกระเด็นไกล เร่งหาอวัยวะ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ ข่าว

จ่อออกหมายเรียก ไรเดอร์แอบถ่าย ตร.เตรียมเอาผิด 3 ข้อหาหนัก แนะผู้เสียหายรีบเข้าแจ้งความ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย &quot;แม่น้องฟ้าใส&quot; โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD &quot;อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่&quot; บันเทิง

เพจดังแฉคลิปเสียงคล้าย “แม่น้องฟ้าใส” โทรด่าทีมงาน สไปร์ท SPD “อย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตแม่”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาที เจ้าหน้ากู้ภัยลำเลียง 4 ผู้รอดชีวิต ออกจากถ้ำถล่มที่สปป.ลาว ได้สำเร็จครบ 5 ราย

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ไรเดอร์ แอบถ่ายมุมเสยผู้โดยสาร นร.-นศ.หญิง ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ล่าสุดอัดคลิปขอโทษ

1 วัน ที่แล้ว
ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง บันเทิง

ใจหาย! พิธีกรหมอลำวงดัง โพสต์อำลาถาวร เตรียมทำตามฝัน ปั้นวงของตัวเอง

1 วัน ที่แล้ว
พี่ชาย &quot;น้องฟ้าใส&quot; ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียน บันเทิง

พี่ชาย “น้องฟ้าใส” ยันไม่รู้เงินครึ่งแสนไปไหน วอนแม่หยุดเป็นดาวติ๊กต็อก พาน้องกลับมาเรียนหนังสือ

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าชู โพสต์เศร้าหลัง บอล-ยูริ ประกาศเลิกฟ้าผ่า ลั่น “นึกถึงแต่งานแต่งน้อง”

1 วัน ที่แล้ว
ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ ข่าว

ฉาวโฉ่! สาวแฉ พระวัย 70 ปี คอลเสียวหน้าพระประธาน ชาวบ้านร้องหน่วยงานเข้าตรวจสอบ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 พ.ค. 2569 16:55 น.| อัปเดต: 31 พ.ค. 2569 16:55 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มิถุนายน 2569 จับคู่เลขท้าย หวยออกวันจันทร์

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
เสื้อสีมงคลวันหวยออกวันจันทร์

หวยออกวันจันทร์ใส่เสื้อสีอะไร สีมงคล รับหวยออก 1 มิถุนายน 2569

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
เสนาหอย ประกาศปิดร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

เสนาหอย เผยสาเหตุปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ยุติงานบริหาร ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
1 มิ.ย. 69 เริ่มสแกนจ่าย ไทยช่วยไทย พลัส วันละ 200 บาท

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ไทยช่วยไทย พลัส ใช้วันแรก สแกนจ่ายยังไง ซื้ออะไรได้บ้าง?

เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2569
Back to top button