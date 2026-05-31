สถานทูตจีน แจงปมมลพิษแม่น้ำโขง ชี้คุณภาพยังปลอดภัย
สถานทูตจีนแจงจุดยืนมลพิษแม่น้ำโขง ชี้ผลตรวจน้ำยังปลอดภัย หนุนไทย-เมียนมาตรวจสอบร่วมกันอย่างเป็นกลาง พร้อมสานต่อกลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงประเด็นที่กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง
ทางการจีนระบุว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหามลพิษจากโลหะหนักในพื้นที่ของไทย จีนรับทราบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ออกมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลการตรวจสอบระบุว่าคุณภาพน้ำโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
จีนสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการตรวจสอบปัญหาควรมีความรับผิดชอบ เป็นกลาง และอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ เน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาผ่านการปรึกษาหารือพูดคุยกันอย่างฉันท์มิตร
ทางการจีนพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง มุ่งเน้นการดูแลด้านทรัพยากรน้ำ การคุ้มครองระบบนิเวศ และการรักษาสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกันนี้จะขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในภูมิภาคนี้ให้ยั่งยืนต่อไป
