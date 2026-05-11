ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์
ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์ เจ้าตัวอ้างเพื่อนแนะนำให้ทำไปเพื่อช่วยสังคม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จับกุม เคซี คลาซเซน หญิงวัย 28 ปี หลังปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 ปีเข้าไปเรียนในโรงเรียนมัธยม นานเป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์
โดยหญิงคนดังกล่าวได้ปลอมตัวเป็นนักเรียน พร้อมเปลี่ยนชื่อ และทำบัตรนักเรียนปลอม ทว่าเธอถูกจับได้หลังจากที่มีคนพบโซเชียลของเธอและพบว่าเธอไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว และมีลูกด้วยแล้วหนึ่งคน
หญิงคนดังกล่าวให้การสารภาพว่าเธอทำไปเพราะเพื่อนของเธอบอกว่าการร่วมเรียนระดับชั้นมัธยมจะช่วยให้เธอสามารถช่วยเหลือสังคมได้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าหญิงคนดังกล่าว พยายามฉวยโอกาสจากโครงการสวัสดิการบางอย่าง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
หญิงวัย 28 ปีรายนี้ถูกจับกุมและปล่อยตัวในภายหลัง เธอถูกตั้งข้อหาทำร้ายเด็ก บุกรุก และปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น ซึ่งเธอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา คาดว่าเธอจะกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน
