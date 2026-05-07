ศาลสั่งจำคุก 30 วัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมะกัน จัดเวทีมวยเชียร์เด็กให้ชกกัน พร้อมคุมประพฤติอีก 9 ปี และห้ามทำงานกับเด็กตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักข่าว WIBW รายงานว่า ศาลในรัฐอาร์คันซอ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาจำคุก แมรี เทรซี่ มอร์ริสัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นระยะเวลา 30 วัน และถูกคุมประพฤติเป็นเวลา 108 เดือน หรือ 9 ปี ภายหลังจากที่เธอเปิดเวทีแบบลับๆให้เด็กมาชกต่อยกัน
โดยจากคลิปที่เจ้าหน้าที่สอบสวนได้รับพบว่า มอร์ริสัน ได้สั่งให้เยาวชนจำนวน 18 คนนั่งเป็นวงล้อม ก่อนที่จะให้นักเรียนอีกสองคนชกต่อยทำร้ายร่างกาย โดยเธอตะโกนส่งเสียงเชียร์และส่งเสริมพฤติกรรมของเด็ก รวมถึงออกคำสั่งให้ต่อยบริเวณของสงวนด้วย
ซึ่งหลังจากเธอได้รับการปล่อยตัวแล้ว เธอจะถูกสั่งคุมขังที่บ้านพักพร้อมติดกำไล EM เป็นระยะเวลา 120 วัน และยังสั่งห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพที่ต้องทำงานกับเด็กด้วย
ทั้งนี้นอกจากตัวของผู้อำนวยการแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้จับกุมพนักงานโรงเรียนอีก 3 คน เนื่องจากทั้งสามคนนั้นเป็นพยานเหตุการณ์ แต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นศาลยังไม่ได้พิพากษาความผิดของทั้งสามคน
