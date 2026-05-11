แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที
จบดราม่า! แม่เฌนน์ ผู้เข้าประกวด AF วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น ลั่น ความจริงมีมากกว่านั้น หลังปมเดือดกรรมการติงเด็กพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ก่อนขอสละสิทธิ์จากการแข่งขัน
หลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนักกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเวที True Academy Fantasia : ปฏิบัติการล่าฝัน นำโดย ปอนด์ กฤษดา และ โอม ปัณฑพล หรือ โอม ค็อกเทล Executive Producer ของ True AF 2026 ระหว่างการพูดคุย เฌนน์ AF095 สนทนากับกรรมการด้วยภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ถนัดและใช้ตลอดเวลาที่อยู่บ้าน
ฝั่ง ปอนด์ กฤษดา กล่าวแนะนำว่าควรพูดภาษาไทยมากกว่านี้ เพราะบริบทกับน้ำเสียงบางครั้งทำให้รู้สึกว่าเป็นการโชว์ออฟ อีกทั้งการสื่อสารกับคนคนไทยหมู่มากจึงอยากให้พูดภาษาไทยมากขึ้น หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลออกมาแสดงความเห็นไปใน 2 มุม บางส่วนตั้งคำถามว่าการใช้คำว่าโชว์ออฟเป็นคำที่รุนแรงไปหรือไม่ หวั่นทำให้ผู้เข้าประกวดหมดความมั่นใจ ขณะที่อีกส่วนเห็นด้วยกับกรรมการ การจะพูดกับคนหมู่มากควรใช้ภาษาไทยเพราะเข้าใจได้ดีกว่า
ต่อมาเพจ TrueAF Thailand ประกาศรายชื่อ 4 ผู้เข้าประกวดที่ขอสละสิทธิ์จากการแข่งขัน ได้แก่ AF ประกอบด้วย AF007 วิน, AF050 นับทอง, AF088 มัลดีฟส์ และ AF095 เฌนน์ ทำให้เหลือว่าที่นักล่าฝันทั้งหมด 96 คน
พร้อมทั้งแจงเหตุการณ์ที่เฌนน์ขอสละสิทธิ์กับทางรายการ ระบุว่า “น้องได้แจ้งสละสิทธิ์กับทางรายการส่งข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันที่ 7 พ.ค. เวลา ประมาณ 3 ทุ่ม ทีมงานจึงทำการประกาศให้ทุกท่านทราบครับ”
หลังจากเรื่องราวบานปลายล่าสุด คุณแม่ของน้องเฌนน์ ออกมาโต้กลับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น เผยว่า “จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีสิ่งเกิดขึ้นมากมาย มีประเด็นต่าง ๆ เกิดขึ้นจนไวรัล แค่คลิปสั้น ๆ คลิปเดียว ไม่อยากให้ทุกคนตัดสินอะไรจากคลิปแค่ไม่กี่นาที เพราะความจริงมีมากกว่านั้นค่ะ
และจากการที่ได้พูดคุยกับคุณปอนด์ คุณเเม่และเฌนน์ขอขอบคุณคุณปอนด์มาก ๆ ที่ได้ช่วยสอนน้องให้เติบโตขึ้นไปอีกขั้น และ ปลุกใจให้น้องเฌนน์ที่ไม่สบายวันนั้น สามารถขึ้นโชว์ออดิชั่น ด้วยเอนเนอร์จี้ที่ดี แม่และเฌนน์ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ”
