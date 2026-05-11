ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 10:39 น.
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ

อุ๊งอิงค์โพสต์รูปต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน หลังออกจากเรือนจำ ขอบคุณครอบครัวที่เคียงข้าง เผยคำพูดกินใจแม้อยู่ในจุดที่แย่ที่สุด แต่พ่อไม่เคยทำให้ลูกต้องลำบากใจ

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2569) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากเรือนจำคลองเปรม หลังจากอยู่ในเรือนจำรวม 243 วัน จากนั้นเขาเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 เขตบางกอกน้อย เพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ โดยมี แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวและอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินทางไปด้วย

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 4 มีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 มติอนุมัติให้พักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร การพักโทษมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และจะพ้นโทษในวันที่ 9 กันยายน 2569 โดยมีเงื่อนไขให้สวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (กำไล EM) และต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ในพื้นที่ของผู้อุปการะภายใน 3 วัน

ล่าสุด แพทองธาร โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าผ่านอินสตาแกรม ingshin21 ระบุข้อความว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วันนี้ คือ เรามีกันและกัน ขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลย แม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุด พ่อบอกว่า ถ้าพ่อแย่ ลูก ๆ ยิ่งแย่กันไปใหญ่ ขอบคุณพี่ ๆ เขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่น แม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่ แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้ อายุ 70 กว่าแล้วก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิง เป็นอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้ลูก ๆ ได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจ

สุดท้ายนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ และพี่น้องพรรคเพื่อไทย พี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอ มันมีความหมายกับพวกเรามากจริง ๆ ค่ะ รักจากใจค่ะ #daddyshome”

แพทองธารโพสต์ภาพคู่ทักษิณ
ภาพจาก Instagram : ingshin21
แพทองธารโพสต์ภาพคู่ทักษิณ หลังออกจากเรือน
ภาพจาก Instagram : ingshin21
แพทองธาร ชินวัตร โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมต้อนรับ ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก Instagram : ingshin21

 

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

