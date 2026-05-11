ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ
ผบ.เรือนจำคลองเปรม ยืนยันว่า ทักษิณ ต้องติดกำไล EM โดยติดที่ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ แม้ว่าในตอนแรกที่ประชุมจะระบุว่าไม่ติด
จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองเปรม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันนี้ หลังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วัน
โดยในตอนแรกมีรายงานว่าที่ประชุมมีมติให้พักการลงโทษโดยไม่ต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) เนื่องจากนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้เจ็บป่วยและมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปนั้น
ล่าสุดนาย วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า นาย ทักษิณ ได้ติดกำไล EM ในเรือนจำกลางคลองเปรม เรียบร้อย ซึ่งติดโดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 และวันนี้ได้เดินทางไปรับทราบเงื่อนไข ที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อจะได้ไปรายงานตัวครั้งแรกในวันที่ 25 พ.ค. 69
เช่นเดียวกันกับนาย เผด็จ หริ่งรอด ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ได้เข้ามาติดกำไล EM ที่ข้อเท้าข้างซ้ายให้แก่นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา
