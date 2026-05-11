เปิดภาพวินาที “ทักษิณ” ออกจากเรือนจำคลองเปรม หลังได้รับพักโทษ
จับตานาทีสำคัญของวงการการเมืองประเทศไทย ทักษิณ ออกจากเรือนจำคลองเปรม ได้รับพักโทษวันนี้ หลังอยู่ในเรือนจำ 243 วัน
คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ได้จัดการประชุมและมีมติอย่างเป็นทางการ “เห็นชอบ” ให้พักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอเข้ามา
โดยตามไทม์ไลน์ของวันนี้ (11 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ จะเตรียมขั้นตอนปล่อยตัวพักโทษตั้งแต่เช้า จากนั้นเวลา 07.40 น. นายทักษิณ จะเดินออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรม ทักทายครอบครัวและผู้มารอรับ ทั้งนี้ไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อมารอต้อนรับด้วย
ก่อนหน้านี้นายทักษิณ อยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วัน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พักการลงโทษโดยไม่ต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) เนื่องจากนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้เจ็บป่วยและมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
อย่างไรก็ตามภายหลังการปล่อยตัว นายทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน จนกว่าจะครบกำหนดโทษจริง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมครั้งสุดท้าย ก่อนปล่อยตัว
- เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM
- “อิ๊งค์” โพสต์ภูมิใจในตัวพ่อ นับถอยหลังก่อน “ทักษิณ” ได้รับพักโทษ 11 พ.ค.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: