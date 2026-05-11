คลิปต้นเรื่อง มุสลิมเดือด สาวสองล้อเลียนศาสนา จับโกนหัว-ตบปากตัวเองคาไลฟ์
คลิปต้นเรื่องสาวสองไลฟ์ล้อเลียนศาสนา เย้ยบทสวดอัลกุรอาน ทำชาวมุสลิมเดือดบุกรามคำแหง 53 ยอมจบด้วย 3 เงื่อนไข เจ้าตัวรับผิดอ้างอารมณ์ชั่ววูบ
จากกรณีที่มีชาวมุสลิมนับพันคนเดินทางไปรวมตัวกันที่ร้านน้ำชาแห่งหนึ่ง ในซอยรามคำแหง 53 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 หลังสาว LGBTQ มุสลิมสวมผ้าฮิญาบหรือเครื่องแต่งกายของหญิงมุสลิมมาสวมใส่ ตั้งกล้องไลฟ์พูดจาล้อเลียนและวิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมทั้งพูดเยาะเย้ยว่าตนตกนรกอยู่แล้ว ขณะที่ชายคนหนึ่งในไลฟ์ออกมาพูดตักเตือนว่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้ตกนรกแต่เธอไม่สนใจยังคงพูดจาล้อเลียนต่อไป ตามที่ได้นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่คลิปนาทีสาวประเภทสองกำลังไลฟ์สดพูดจาล้อเลียนศาสนาแบบไม่เกรงกลัว ทั้งยังยกบทสวดอัลกุรอานมาดัดแปลงคำศัพท์พูดล้อเล่นกับคนอื่นกลางไลฟ์จนเป็นชนวนเหตุให้ชาวมุสลิมไปรวมตัวกันที่ซอยรามคำแหง 53
ต่อมาเหตุการณ์เริ่มบานปลายเพราะชาวมุสลิมจำนวนมากไม่พอใจกับการกระทำของ LGBTQ รายนี้พร้อมเรียกร้องให้ออกมาขอโทษ แต่เธอกลับไม่สนใจจนกระแสเริ่มรุนแรงขึ้น ถึงขั้นมีการนัดหมายเพื่อมาพูดคุยกันที่ร้านแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง 53 มีการไลฟ์สดควบคู่ หลังมวลชนทราบข่าวจึงพากันไปรวมตัวด้วยความโกรธ
จากนั้นมีการพูดคุยหาทางออกกับบุคคลดังกล่าว นานเกือบ 3 ชั่วโมง ได้ขอสรุปว่าหากทำตามข้อตกลง 3 ข้อจะไม่ติดใจเอาความใด ๆ ได้แก่ 1.โกนผม, 2. กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ เพื่อเข้ารับศาสนาอิสลาม และโพสต์ขอโทษชาวมุสลิมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีผกก.สน.วังทองหลาง เป็นคนกลางในการเจรจา ฝั่งสาว LGBTQ ยอมที่จะทำตามทั้ง 3 ข้อ ขณะที่พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเหตุการณ์กดดันให้ตบปากตนเองเพื่อเป็นการไถ่โทษ
ฝั่งสาวสองออกมายอมรับผิดขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุทำให้ชาวมุสลิมเดือดร้อน เผยว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพาตัวเธอออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
