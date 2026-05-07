“อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมครั้งสุดท้าย ก่อนปล่อยตัว
อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำคลองเปรมครั้งสุดท้าย ก่อนปล่อยตัวจากการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค. นี้
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และ นายพานทองแท้ ชินวัตร, น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ หลังจะได้รับการพักโทษในวันที่ 11 พ.ค. นี้
สำหรับการเข้าเยี่ยมครั้งนี้เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 61 โดยปัจจุบันนายทักษิณ ได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา 7 เดือน กับอีก 28 วัน
ทั้งนี้นายเผด็จ หริ่งรอด ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ว่า ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 69 ทางเรือนจำกลางคลองเปรม ยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติ ไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่อย่างใด ขณะที่การเตรียมความพร้อมรองรับสื่อมวลชนและคนเสื้อแดงที่มาติดตามทำข่าวในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 69
โดยบริเวณด้านหน้าประตูเรือนจำ ทางเข้า-ออก จะมีการนำแผงเหล็กกั้น แบ่งเป็นฝั่งฟุตปาธ (ฝั่งเดียวกับร้านกาแฟหับเผยเรือนจำกลางคลองเปรม) จะเป็นจุดสำหรับครอบครัวชินวัตร เพื่อยืนรอต้อนรับนายทักษิณ ขณะที่ฝั่งฟุตปาธทางด้านอาคารเยี่ยมญาติ จะเป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนทุกสำนักและกลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณ
