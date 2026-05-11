“ทักษิณ” หยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัว
ทักษิณ โบกมือทักทาย พร้อมหยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัวกับสำนักงานคุมประพฤติ
จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำคลองเปรม เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันนี้ หลังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมรวม 243 วัน
ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัว นายทักษิณได้เดินทางไปยังที่สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวและอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางไปด้วย ภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว นายทักษิณ ได้เดินทางลงมา ก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าว
โดยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่ เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าส่งถึงหน้าประตูเรือนจำ นายทักษิณ จึงตอบกลับว่า “จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย เป็นอัลไซเมอร์แล้ว” หลังจากนั้นนายทักษิณ และ น.ส.แพทองธาร ขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์ส่องหล้าทันที
เบื้องต้นมีรายงานว่า นายทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน จนกว่าจะครบกำหนดโทษจริง
