“แพทองธาร” โพสต์สตอรี่คู่ “ทักษิณ” ต้อนรับกลับบ้าน หลังออกจากเรือนจำ
“แพทองธาร” โพสต์สตอรี่สุดอบอุ่น คู่ “ทักษิณ” ต้อนรับกลับบ้าน หลังถูกปล่อยตัว จากเรือนจำคลองเปรม
ภายหลังจากที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าวันนี้ บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำคึกคักเป็นพิเศษ กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากปักหลักรอต้อนรับและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
ขณะที่ครอบครัวชินวัตรเดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตา ประกอบด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นางเยาวเรศ ชินวัตร นายพายัพ ชินวัตร และนายศุภเสกข์ อมรฉัตร
เมื่อนายทักษิณเดินออกจากเรือนจำ ภาพแรกที่หลายคนจับตามองคือการสวมกอดลูกสาว หลาน และน้องสาว โดยสวมกอด น.ส.แพทองธาร เป็นคนแรก ก่อนจะเดินทักทายแกนนำและ สส.พรรคเพื่อไทยที่มาให้กำลังใจ รวมถึงมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับอยู่จำนวนมาก
จากนั้นนายทักษิณเดินไปเคารพธงชาติที่เสาธงบริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนจำ ก่อนจะทักทายมวลชนคนเสื้อแดงอีกครั้ง แล้วขึ้นรถออกจากเรือนจำเพื่อไปรายงานตัวตามขั้นตอน ก่อนเดินทางกลับบ้านในที่สุด
ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวคู่กับนายทักษิณ ผู้เป็นพ่อ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมใส่ข้อความว่า “Welcome back daddy” พร้อมกับเพลง “โลกทั้งใบ” ของ เล็ก รัชเมศฐ์
