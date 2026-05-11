ข่าวการเมือง

“แพทองธาร” โพสต์สตอรี่คู่ “ทักษิณ” ต้อนรับกลับบ้าน หลังออกจากเรือนจำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 09:29 น.
66

“แพทองธาร” โพสต์สตอรี่สุดอบอุ่น คู่ “ทักษิณ” ต้อนรับกลับบ้าน หลังถูกปล่อยตัว จากเรือนจำคลองเปรม

ภายหลังจากที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าวันนี้ บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำคึกคักเป็นพิเศษ กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากปักหลักรอต้อนรับและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

ขณะที่ครอบครัวชินวัตรเดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตา ประกอบด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นางเยาวเรศ ชินวัตร นายพายัพ ชินวัตร และนายศุภเสกข์ อมรฉัตร

เมื่อนายทักษิณเดินออกจากเรือนจำ ภาพแรกที่หลายคนจับตามองคือการสวมกอดลูกสาว หลาน และน้องสาว โดยสวมกอด น.ส.แพทองธาร เป็นคนแรก ก่อนจะเดินทักทายแกนนำและ สส.พรรคเพื่อไทยที่มาให้กำลังใจ รวมถึงมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับอยู่จำนวนมาก

จากนั้นนายทักษิณเดินไปเคารพธงชาติที่เสาธงบริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนจำ ก่อนจะทักทายมวลชนคนเสื้อแดงอีกครั้ง แล้วขึ้นรถออกจากเรือนจำเพื่อไปรายงานตัวตามขั้นตอน ก่อนเดินทางกลับบ้านในที่สุด

ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวคู่กับนายทักษิณ ผู้เป็นพ่อ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมใส่ข้อความว่า “Welcome back daddy” พร้อมกับเพลง “โลกทั้งใบ” ของ เล็ก รัชเมศฐ์

แพทองธาร ชินวัตร โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมต้อนรับ ทักษิณ ชินวัตร
IG/ @ingshin21

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เอม พินทองทา” โพสต์ภาพกอด “ทักษิณ” เป็นอ้อมกอดที่ดีที่สุด

1 นาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊งค์โพสต์ภาพทักษิณหลังอิอกจากเรือนจำ ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ ‘ทักษิณ’ กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

23 นาที ที่แล้ว
แม่เฌนน์ AF เบรกดราม่าพูดภาษาอังกฤษโชว์ออฟ วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น ข่าว

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

32 นาที ที่แล้ว
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้ ข่าว

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

36 นาที ที่แล้ว
กรมคุมประพฤติ เปิดกฏเหล็ก 11 ข้อ &quot;ทักษิณ&quot; สวมกำไล EM หลังได้สิทธิพักโทษ ข่าวการเมือง

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM “ทักษิณ” หลังได้สิทธิพักโทษ

47 นาที ที่แล้ว
มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว ข่าว

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทักษิณ” หยอกนักข่าว จำอะไรไม่ได้ เป็นอัลไซเมอร์หมดแล้ว หลังเข้ารายงานตัว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.เรือนจำ ยืนยัน “ทักษิณ” ติดกำไล EM ข้อเท้าข้างซ้าย ก่อนได้รับพักโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปต้นเรื่องสาวสองไลฟ์ล้อเลียนอัลกุรอา ข่าว

คลิปต้นเรื่อง มุสลิมเดือด สาวสองล้อเลียนศาสนา จับโกนหัว-ตบปากตัวเองคาไลฟ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แพทองธาร” โพสต์สตอรี่คู่ “ทักษิณ” ต้อนรับกลับบ้าน หลังออกจากเรือนจำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา ถอดสร้อยคอให้แฟนคลับฟรีๆ กลางห้าง สมเบอร์ 1 ซุปตาร์ บันเทิง

อั้ม พัชราภา ถอดสร้อยคอให้แฟนคลับฟรีๆ กลางห้าง สมเบอร์ 1 ซุปตาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ น้อมรับคำวิจารณ์ หลังจวกละครสอดสร้อยมาลา เป็นโฆษณาชวนเชื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิมจองอึน” สั่งยิงนิวเคลียร์ทันที หากถูกลอบสังหาร หวั่นซ้ำรอยผู้นำอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขทะเบียนรถ ทักษิณออกจากคุก นั่งกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า คอหวยแห่ซื้อตาม Line News

เปิดเลขทะเบียนรถ ทักษิณออกจากคุก นั่งกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า คอหวยแห่ซื้อตาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ช่วยทหารชายแดนเคยรบศรีสะเกษ บินไต้หวัน นำร่างภรรยากลับบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ กรณีพบชาวจีนซุก C4-อาวุธเต็มบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้โดยสารฝรั่งเศสแสดงอาการป่วยไวรัสฮันตา ขณะอพยพ สั่งกักตัวเข้มทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ติดตามไวรัสฮันตาใกล้ชิด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ยังไม่พบการระบาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดภาพวินาที “ทักษิณ” ออกจากเรือนจำคลองเปรม หลังได้รับพักโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 3 เงื่อนไข หลังสาวสองล้อเลียนคัมภีร์อัลกุรอาน โกนหัว-ขอโทษชาวมุสลิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราม 53 โหด มุสลิมนับพัน บุกประท้วงพี่กะเทย จับโกหัว ปมดูหมิ่นศาสนา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

น้ำผึ้ง กานต์ธีรา มงลง Miss World Thailand 2026 ประวัติสาวนักสู้ไร้สัญชาติ สู่วันเป็นแรงบันดาลใจ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! คุมตัว 3 จ่าทหารเรือ สรุปคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา จ่าแหบโต้ลั่นไม่ได้ขายปืน M4 ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! คุมตัว ทหารเรือ-อดีตทหารเรือ โยงคดีหนุ่มจีนซุกคลังอาวุธพัทยา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุก มาริษา ภรรยาแซม ยุรนันท์ ร่ายยาวชีวิตสุดช้ำ แม่จากไปหลังรอแซมกลับบ้าน บันเทิง

มุก มาริษา ภรรยาแซม ยุรนันท์ ร่ายยาวชีวิตสุดช้ำ แม่จากไปหลังรอแซมกลับบ้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 09:29 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจรวบหญิงมะกัน อายุ 28 ปลอมตัวเป็นวัยรุ่นอายุ 16 เรียนระดับชั้นมัธยมนาน 2 สัปดาห์

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
แม่เฌนน์ AF เบรกดราม่าพูดภาษาอังกฤษโชว์ออฟ วอนโซเชียลอย่าตัดสินจากคลิปสั้น

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

เผยแพร่: 11 พฤษภาคม 2569
Back to top button