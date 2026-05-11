อั้ม พัชราภา ถอดสร้อยคอให้แฟนคลับฟรีๆ กลางห้าง สมเบอร์ 1 ซุปตาร์

อั้ม พัชราภา ทำเอาโซเชียลฮือฮาหนักมาก ถอดสร้อยคอให้แฟนคลับฟรีๆ กลางห้าง พาไปดูโมเมนต์สุดฟินของซุปตาร์ใจดีที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉาแต้มบุญคนรับ
ยกตำแหน่งซุปตาร์ใจดีรักแฟนคลับยืนหนึ่งให้ไปเลยสำหรับ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ นาทีนี้ชาวเน็ตต่างพากันอิจฉาแต้มบุญของแฟนคลับผู้โชคดีคนหนึ่งแบบสุดๆ เมื่อมีโมเมนต์ชวนอึ้งโผล่มาสร้างความฮือฮา
เรื่องราวสุดประทับใจเกิดขึ้นตอนที่มีแฟนคลับคนหนึ่งเข้าไปขอถ่ายรูปคู่กับนางเอกสาวตามปกติ ระหว่างนั้นมีการพูดคุยทักทายกันอย่างเป็นกันเอง แฟนคลับได้เอ่ยปากชมความสวยของสร้อยคอที่อั้มสวมใส่อยู่
จังหวะนั้นไม่มีใครคาดคิด นางเอกสาวคนดังตัดสินใจถอดสร้อยคอเส้นสวยออกจากคอตัวเองทันที ยื่นให้แฟนคลับคนนั้นไปเลยฟรีๆ แบบไม่ต้องรอให้ขอ แฟนคลับคนดังกล่าวอึ้งหนักมาก ตกใจปนดีใจจนแทบจะกรี๊ดออกมาลั่นห้าง
โมเมนต์นี้แสดงความน่ารักเป็นกันเองของนางเอกตัวแม่ได้อย่างชัดเจน สมแล้วที่มีคนรักติดตามเหนียวแน่นมาตลอด ใครเห็นเรื่องนี้ต่างก็อยากมีโอกาสรับของขวัญสุดพิเศษจากมือซุปตาร์แบบนี้บ้าง
