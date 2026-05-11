“คิมจองอึน” สั่งยิงนิวเคลียร์ทันที หากถูกลอบสังหาร หวั่นซ้ำรอยผู้นำอิหร่าน
คิมจองอึน แก้รัฐธรรมนูญ สั่งยิงนิวเคลียร์ทันที หากถูกลอบสังหารหรือตกอยู่ในอันตราย หวั่นซ้ำรอยผู้นำอิหร่าน ถูกสหรัฐ-อิสราเอลเด็ดหัว
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่าประเทศเกาหลีเหนือได้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในการประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดจัดขึ้นที่เปียงยาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา และได้มีการเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเกาหลีใต้
โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุว่านายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะยังเป็นผู้สั่งการและควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ทว่าจุดที่เพิ่มขึ้นมาระบุว่าหากผู้สั่งการตกอยู่ในอันตราย จากการโจมตีต่างชาติ การโจมตีทางนิวเคลียร์จะทำงานโดยอัตโนมัติและทันที
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้สาเหตุการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มาจากผลพวงของสงครามระหว่างอิหร่าน-สหรัฐฯ โดยศาสตราจารย์ประจำกุกมินของเกาหลีใต้ มองว่า เกาหลีเหนือเห็นถึงประสิทธิภาพของสหรัฐฯ-อิสราเอล ในสังหารผู้นำอิหร่าน และทำให้เขารู้สึกหวาดกลัว
อย่างไรก็ตามการติดตามตัวของผู้นำคิมในเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไม่เหมือนกับที่อิสราเอลแฮกกล้องจราจรในเตหะราน ซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อว่าอิสราเอลใช้ในการติดตามตัวกลุ่มผู้นำของอิหร่าน เนื่องจากเกาหลีเหนือมีระบบกล้องวงจรปิดที่จำกัด และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด
