สส.ไอซ์ น้อมรับคำวิจารณ์ หลังจวกละครสอดสร้อยมาลา เป็นโฆษณาชวนเชื่อ
สส.ไอซ์ รักชนก น้อมรับคำวิจารณ์และทุกคำก่นด่า หลังจวกละครสอดสร้อยมาลา เป็นโฆษณาชวนเชื่อ เล่าประวัติศาสตร์ในแบบที่รัฐไทยต้องการ
จากกรณีที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาวิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับสนับสนุน งบประมาณการผลิตละคร/ซีรีส์ ภายใต้นโยบายส่งเสริม Soft Power เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ THACCA (Thailand Creative Content Agency)
โดยระบุว่า เป็นละครที่ได้รัฐเงินสนับสนุนจากรัฐไทย ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม แม้จะเป็นโครงการที่ดูก้าวหน้า โครงเรื่องก็ดูเหมือนจะก้าวหน้า แต่ในทีสุดก็เผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วก็คงเป็นส่วนนึงของการท่าโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อกระทําอย่างเป็นระบบ ให้ประวัติศาสตร์ถูกเล่าออกมาในรูปแบบที่รัฐไทยอยากให้เป็นเท่านั้น จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในแง่ที่ว่า งานศิลปะควรได้รับอิสระ คนดูจะเป็นคนตัดสินใจเองนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก People’s Culture ซึ่งเป็นเพจหนึ่งของพรรคประชาชนได้ออกมาแถลงถึงเรื่องนี้ว่า “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีเสียงจากผู้คนในวงการสร้างสรรค์หลายท่านที่ส่งมาถึงเรา ทั้งความกังวล และคำถามต่อจุดยืนของพรรคประชาชนในฐานะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม
ปีกวัฒนธรรม พรรคประชาชน ขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราเชื่อในเสรีภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ ทุกแนวทาง ทุกอุดมการณ์ งานสร้างสรรค์ไม่ควรถูกตัดสินคุณค่าด้วยมุมมองทางการเมืองข้างใดข้างหนึ่ง
และไม่มีงานชิ้นใดควรถูกโจมตีหรือถูกแบนด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ หลักการนี้ไม่มีข้อยกเว้น
เราตระหนักดีว่าคนทำงานในวงการภาพยนตร์ ละคร ดนตรี และศิลปะทุกแขนงได้ต่อสู้และสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยากลำบาก ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความอุตสาหะ ความตั้งใจที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงาน ปีกวัฒนธรรม พรรคประชาชนมีพันธกิจที่จะยืนข้างคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่สร้างภาระให้กับพวกเขา
ปีกวัฒนธรรมยืนยันจะเป็นพื้นที่กลางสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ทุกกลุ่ม และพร้อมน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่แบ่งแยกอุดมการณ์หรือแนวทางการทำงาน เราพร้อมรับฟังทุกเสียงจากผู้ที่อยู่ในวงการ และพร้อมทำงานร่วมกันในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย สวัสดิการ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หากจะมีบทสนทนาใดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะและวัฒนธรรม ปีกวัฒนธรรมพรรคประชาชนยินดีเปิดพื้นที่ให้กับทุกท่านถกเถียงและรับฟังด้วยความจริงใจอย่างที่สุด”
ขณะที่ สส.ไอซ์ ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวก่อนจะระบุว่า “ตัวไอซ์ ยินดีรับคำวิจารณ์ คำติชม คำก่นด่า จากทุกคน ทั้งในและนอกพรรคฮะ”
