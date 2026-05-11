เปิด 3 เงื่อนไข หลังสาวสองล้อเลียนคัมภีร์อัลกุรอาน โกนหัว-ขอโทษชาวมุสลิม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 07:25 น.
เปิด 3 เงื่อนไข หลังสาวสองไลฟ์สดล้อเลียนคัมภีร์อัลกุรอาน จนทำให้เกิดการปิดล้อมที่ซอยรามคำแหง 53 คู่กรณียินยอมทำตามสามข้อ ชาวมุสลิมไม่ติดใจเอาความ

จากกรณีที่ ชาวมุสลิมนับพันคนไปรวมตัวกันประท้วงสาวประเภทสองชาวมุสลิมรายหนึ่ง ในพื้นที่ซอยรามคำแหง 53 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 จากกรณีที่สาวประเภทสองคนดังกล่าว นำผ้าฮิญาบซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมมาสวมใส่ ตามหลักศาสนาอิสลามมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ชายแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง

ชายมุสลิมจึงเข้าไปตักเตือนสาวประเภทสองที่เรียกตัวเองว่า “มาดาม” ผ่านไลฟ์สด ในระหว่างการไลฟ์สด แต่กลุ่มสาวประเภทสองในไลฟ์กลับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีการหัวเราะเยาะและแสดงท่าทางล้อเลียน นำบทสวดอัลกุรอานมาดัดแปลงคำศัพท์เพื่อเย้ยหยัน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ต้องคุมตัวคู่กรณีออกจากพื้นที่ เผื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนที่ชาวมุสลิมจะเดินทางมายังที่ สน.วังทองหลาง เพื่อเจรจากับคู่กรณี

นายนฤพล ซึ่งเป็นชาวมุสลิม เปิดเผยว่า ต้องการมาเจรจากับคู่กรณี หากยอมทำตาม 3 ข้อตกลง คือ โกนผม กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ เพื่อปฏิญาณตน แสดงความศรัทธาและเข้ารับศาสนาอิสลาม และโพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หากคู่กรณียินยอมก็จะไม่ติดใจเอาความ

สำหรับเหตุการณ์นี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เจรจากันนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยมี พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เป็นคนกลางในการเจรจา ซึ่งคู่กรณี ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงทั้ง 3 ข้อ

ก่อนที่สาวประเภทสองยอมรับผิดและกล่าวขอโทษครอบครัว รวมถึงสังคมมุสลิมที่ทำให้เดือดร้อน อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

