เปิด 3 เงื่อนไข หลังสาวสองล้อเลียนคัมภีร์อัลกุรอาน โกนหัว-ขอโทษชาวมุสลิม
เปิด 3 เงื่อนไข หลังสาวสองไลฟ์สดล้อเลียนคัมภีร์อัลกุรอาน จนทำให้เกิดการปิดล้อมที่ซอยรามคำแหง 53 คู่กรณียินยอมทำตามสามข้อ ชาวมุสลิมไม่ติดใจเอาความ
จากกรณีที่ ชาวมุสลิมนับพันคนไปรวมตัวกันประท้วงสาวประเภทสองชาวมุสลิมรายหนึ่ง ในพื้นที่ซอยรามคำแหง 53 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 จากกรณีที่สาวประเภทสองคนดังกล่าว นำผ้าฮิญาบซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมมาสวมใส่ ตามหลักศาสนาอิสลามมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ชายแต่งกายเลียนแบบผู้หญิง
ชายมุสลิมจึงเข้าไปตักเตือนสาวประเภทสองที่เรียกตัวเองว่า “มาดาม” ผ่านไลฟ์สด ในระหว่างการไลฟ์สด แต่กลุ่มสาวประเภทสองในไลฟ์กลับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีการหัวเราะเยาะและแสดงท่าทางล้อเลียน นำบทสวดอัลกุรอานมาดัดแปลงคำศัพท์เพื่อเย้ยหยัน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ต้องคุมตัวคู่กรณีออกจากพื้นที่ เผื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนที่ชาวมุสลิมจะเดินทางมายังที่ สน.วังทองหลาง เพื่อเจรจากับคู่กรณี
นายนฤพล ซึ่งเป็นชาวมุสลิม เปิดเผยว่า ต้องการมาเจรจากับคู่กรณี หากยอมทำตาม 3 ข้อตกลง คือ โกนผม กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ เพื่อปฏิญาณตน แสดงความศรัทธาและเข้ารับศาสนาอิสลาม และโพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หากคู่กรณียินยอมก็จะไม่ติดใจเอาความ
สำหรับเหตุการณ์นี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เจรจากันนานเกือบ 3 ชั่วโมง โดยมี พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เป็นคนกลางในการเจรจา ซึ่งคู่กรณี ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงทั้ง 3 ข้อ
ก่อนที่สาวประเภทสองยอมรับผิดและกล่าวขอโทษครอบครัว รวมถึงสังคมมุสลิมที่ทำให้เดือดร้อน อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
