ข่าว

เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 15:11 น.
54
เปิดเงื่อนไขพักโทษ "ทักษิณ ชินวัตร" ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM

คณะกรรมการพักการลงโทษ กระทรวงยุติธรรม มีมติเห็นชอบพักโทษ “นายทักษิณ ชินวัตร” เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุและเจ็บป่วย เผยเงื่อนไขคุมประพฤติ 4 เดือน ไม่ต้องติดกำไล EM

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ได้จัดการประชุมและมีมติอย่างเป็นทางการ “เห็นชอบ” ให้พักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอเข้ามา

การพิจารณาในครั้งนี้ ครอบคลุมรายชื่อผู้ต้องขังจากทั่วประเทศกว่า 500 ราย โดยกรณีของนายทักษิณ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนมาแล้ว 2 ระดับ คือ ระดับเรือนจำ และระดับกรมราชทัณฑ์ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมการระดับกระทรวงในขั้นตอนสุดท้าย

เงื่อนไขและกำหนดการปล่อยตัว ทักษิณ ชินวัตร

วันปล่อยตัว

  • นายทักษิณ ชินวัตร มีกำหนดปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

ไม่ต้องติดกำไล EM

  • ที่ประชุมมีมติให้พักการลงโทษโดยไม่ต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) เนื่องจากนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้เจ็บป่วยและมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (ปัจจุบันอายุ 76 ปี) ซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นตามระเบียบ

การคุมประพฤติ

  • ภายหลังการปล่อยตัว นายทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน จนกว่าจะครบกำหนดโทษจริง

สถานที่พักระหว่างคุมประพฤติ

  • รายงานข่าวระบุว่า สถานที่สำหรับใช้ในการคุมประพฤติและพักอาศัยของนายทักษิณ คือ บ้านจันทร์ส่องหล้า ย่านจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งจะใช้เป็นที่พำนักและเป็นจุดรับการรายงานตัวตามระเบียบของกรมคุมประพฤติ

แหล่งข่าวอ้างอิง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

