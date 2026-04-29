เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM
คณะกรรมการพักการลงโทษ กระทรวงยุติธรรม มีมติเห็นชอบพักโทษ “นายทักษิณ ชินวัตร” เข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุและเจ็บป่วย เผยเงื่อนไขคุมประพฤติ 4 เดือน ไม่ต้องติดกำไล EM
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ได้จัดการประชุมและมีมติอย่างเป็นทางการ “เห็นชอบ” ให้พักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามรายชื่อที่ได้รับการเสนอเข้ามา
การพิจารณาในครั้งนี้ ครอบคลุมรายชื่อผู้ต้องขังจากทั่วประเทศกว่า 500 ราย โดยกรณีของนายทักษิณ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนมาแล้ว 2 ระดับ คือ ระดับเรือนจำ และระดับกรมราชทัณฑ์ ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมการระดับกระทรวงในขั้นตอนสุดท้าย
เงื่อนไขและกำหนดการปล่อยตัว ทักษิณ ชินวัตร
วันปล่อยตัว
- นายทักษิณ ชินวัตร มีกำหนดปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
ไม่ต้องติดกำไล EM
- ที่ประชุมมีมติให้พักการลงโทษโดยไม่ต้องติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) เนื่องจากนายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มผู้เจ็บป่วยและมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (ปัจจุบันอายุ 76 ปี) ซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นตามระเบียบ
การคุมประพฤติ
- ภายหลังการปล่อยตัว นายทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ โดยมีเงื่อนไขต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน จนกว่าจะครบกำหนดโทษจริง
สถานที่พักระหว่างคุมประพฤติ
- รายงานข่าวระบุว่า สถานที่สำหรับใช้ในการคุมประพฤติและพักอาศัยของนายทักษิณ คือ บ้านจันทร์ส่องหล้า ย่านจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งจะใช้เป็นที่พำนักและเป็นจุดรับการรายงานตัวตามระเบียบของกรมคุมประพฤติ
